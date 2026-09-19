فرآیندهای رسیدگی به پرونده ها در محاکم گلستان، کوتاه تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در جلسه شورای معاونین دادگستری استان اظهار کرد: این کمیته متشکل از معاونان قضایی دادگستری استان است که از قضات باتجربه و پیشکسوت هستند و با حضور در شعب و بررسی پرونده ها، فرآیندهایی که زمان رسیدگی را طولانی می کند، شناسایی و دسته بندی می کنند.

اسپانلو افزود: پس از شناسایی این فرایندها، راهکارهای عملی برای رفع موانع و تسهیل فرایندهای مربوط به رسیدگی پرونده ها بررسی، و به شعب ارائه می شود.

وی ادامه داد: اعضای این کمیته بر روند اجرای راهکارهای اصلاحی در شعب و تاثیر آن بر تسریع پرونده ها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم نیز نظارت می کنند تا همانگونه که بارها به آن اشاره کرده ایم ، مردم، تحول را در شعب احساس کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر مجموعه هایی مانند کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان، دستگاه های پاسخگو به استعلامات مورد نیاز برای پرونده ها که عملکرد آنها بر مدت زمان و کیفیت رسیدگی ها اثرگذار است نیز نظارت ها را بیشتر خواهیم کرد.

اسپانلو ، اصلاح چارت دادگستری استان به منظور افزایش تعداد شعب را از دیگر تلاش ها برای بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی استان برشمرد