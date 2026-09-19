به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای اداره کل هواشناسی گلستان نشان میدهد اختلاف دمای ثبتشده در نقاط مختلف استان قابل توجه بوده است؛ بهطوری که بیشترین دمای استان در اینچهبرون و کمترین دما در علیآباد به ثبت رسیده است.
در گرگان نیز کمینه دما ۲۲.۱ و بیشینه دما ۳۲.۳ درجه سلسیوس گزارش شد.
دمای هوای پارک ملی گلستان در تنگراه بین ۱۵.۸ تا ۳۰.۷ درجه، انبارالوم بین ۲۲.۵ تا ۳۳.۶ درجه، آققلا بین ۲۱.۵ تا ۳۴.۱ درجه و کارکنده بین ۲۱.۳ تا ۳۰.۹ درجه سلسیوس در نوسان بود.
همچنین کمینه و بیشینه دمای مراوهتپه ۲۱.۱ و ۳۲ درجه، کلاله ۲۱.۷ و ۳۳ درجه، مینودشت ۲۲ و ۳۲.۵ درجه و گنبدکاووس ۲۱.۹ و ۳۳.۲ درجه سلسیوس ثبت شد.
در هاشمآباد دمای ۲۱ تا ۳۰ درجه، بندرترکمن ۲۲.۵ تا ۳۰ درجه، بندرگز ۲۲.۲ تا ۳۱.۳ درجه و علیآباد ۱۹.۷ تا ۳۰.۷ درجه سلسیوس گزارش شده است.
همچنین در ایستگاه چاتال کمینه دما ۱۹.۳ و بیشینه دما ۳۴.۴ درجه سلسیوس به ثبت رسید.
بر اساس این گزارش، اینچهبرون با ۳۴.۹ درجه سلسیوس گرمترین و علیآباد با ۱۹.۷ درجه سلسیوس خنکترین نقطه استان گلستان در این بازه بودهاند.
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