مقاومت مردم ایران نقشه دشمنان برای براندازی ایران را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار جواد استکی شامگاه امشب در اجلاسیه ۸۷ شهید هنرمند چهارمحال و بختیاری که در هشتمین شب از کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان برگزار شد، با اشاره به نقش مردم این استان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم این سرزمین در دوران دفاع مقدس و بحرانهای سالهای اخیر، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردهاند و این حضور در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به ویژگیهایی همچون مقاومت، ایستادگی، شجاعت، ایثار و اخلاص مردم چهارمحال و بختیاری افزود: اقوام مختلف از جمله بختیاری و فارس و همچنین فرزندان این استان در مقاطع مختلف در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستادهاند.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه با اشاره به سابقه مبارزاتی مردم استان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: شهدای این منطقه پیش از انقلاب نیز در جریان مبارزات علیه رژیم پهلوی و تحولات سیاسی کشور نقشآفرین بودند که از جمله آنها میتوان به شهید رحمان استکی، از یاران و مشاوران نزدیک شهید آیتالله بهشتی، اشاره کرد.
بحرانهای پس از انقلاب با هدف تضعیف نظام شکل گرفت
استکی با اشاره به تحولات سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از انقلاب، دشمنان تلاش کردند با ایجاد بحرانهای متعدد مانع تثبیت و گسترش انقلاب شوند.
وی افزود: بحرانهایی در کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ترکمنصحرا و همچنین اقدامات گروهک منافقین در مرکز کشور شکل گرفت که در بسیاری از موارد بر شکافهای قومی، مذهبی و نژادی استوار بود.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: شماری از شهدای کشور پیش از آغاز جنگ تحمیلی در همین بحرانها به شهادت رسیدند و جوانان چهارمحال و بختیاری نیز در مقابله با گروههای ضدانقلاب در کردستان حضور فعال داشتند.
استکی ادامه داد: هنگامی که امام خمینی (ره) فرمان آزادسازی کردستان را صادر کردند، جوانان این استان با حضور در مناطق عملیاتی و فداکاری در برابر ضدانقلاب ایستادند.
وی با اشاره به نمونههایی از مقاومت نیروهای ایرانی در برابر گروههای ضدانقلاب بیان کرد: برخی نیروها با وجود اسارت و شکنجه، حاضر به ارائه اطلاعات به دشمن نشدند و تا پای جان از آرمانهای خود دفاع کردند.
جنگ تحمیلی؛ آزمونی بزرگ برای ملت ایران
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی اظهار کرد: پس از ناکامی دشمنان در ایجاد بحرانهای داخلی، رژیم بعث عراق با حمایت قدرتهای خارجی جنگ را علیه ایران آغاز کرد.
استکی افزود: در جریان این جنگ، کشورهای مختلف به شکلهای گوناگون از رژیم صدام حمایت کردند؛ برخی تأمینکننده منابع مالی بودند و برخی دیگر تجهیزات و تسلیحات در اختیار عراق قرار دادند.
وی با اشاره به روزهای نخست جنگ ادامه داد: دشمن در ابتدای جنگ بخشهایی از خاک کشور را اشغال کرد، اما حضور رزمندگان و ایستادگی مردم مانع از گسترش این وضعیت شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه گفت: رزمندگان ایرانی در بسیاری از مناطق محاصرهشده، با وجود فراخوان دشمن برای تسلیم، تا آخرین توان مقاومت کردند و شماری از شهدا در همین مناطق به شهادت رسیدند.
آزادسازی خرمشهر محاسبات دشمن را تغییر داد
استکی با اشاره به عملیات آزادسازی خرمشهر عنوان کرد: دشمن تلاش میکرد مانع تثبیت جمهوری اسلامی و تبدیل شدن ایران به الگویی برای دیگر ملتها شود، اما پیروزی رزمندگان در خرمشهر این محاسبات را برهم زد.
وی افزود: در عملیات آزادسازی خرمشهر، نیروهای ایرانی توانستند شمار زیادی از نیروهای عراقی را به اسارت درآورند و با مقاومت و انگیزهای که رزمندگان داشتند، خرمشهر را از اشغال دشمن آزاد کنند.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه با اشاره به حضور خبرنگاران خارجی پس از آزادسازی خرمشهر گفت: در آن مقطع بسیاری در جهان باور نمیکردند ایران بتواند در برابر ارتش عراق به پیروزی برسد، اما انتشار اخبار آزادسازی خرمشهر نشان داد ملت ایران توانسته است با تکیه بر ایمان و مقاومت، معادلات جنگ را تغییر دهد.
استکی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف اهداف مشخصی را دنبال کردهاند، گفت: تجزیه ایران، جلوگیری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک الگو، تسلط بر منابع کشور و از بین بردن نظام از جمله اهدافی بود که دشمنان دنبال کردند.
وی افزود: تحریمها نیز از همان سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب آغاز شد و ملت ایران طی دهههای گذشته تجربههای مختلفی از فشارهای اقتصادی و سیاسی را پشت سر گذاشته است.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه با اشاره به تحولات و درگیریهای سالهای اخیر اظهار کرد: حضور مردم در حمایت از نیروهای مسلح، یکی از عوامل مهم در استمرار مقاومت کشور بوده است.
استکی با تأکید بر نقش مردم در تحولات اخیر کشور گفت: نیروهای مسلح بدون پشتیبانی مردم نمیتوانستند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کنند و حضور گسترده مردم و بسیج مردمی، پشتوانه مهمی برای رزمندگان بوده است.
وی ادامه داد: جوانان چهارمحال و بختیاری و دیگر نقاط کشور در مقاطع مختلف وارد میدان شدند و با حضور خود در صحنه، از کشور دفاع کردند.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه افزود: چه در جریان ناآرامیهای اخیر و چه در جنگ و درگیریهای جاری، حضور مردم موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و افزایش پشتیبانی از جبهه مقاومت شده است.
استکی با اشاره به درگیریهای اخیر اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با ادامه فشارها و حملات میتواند مقاومت ایران را درهم بشکند، اما در محاسبات خود حضور مردم و پایداری نیروهای مسلح را بهدرستی لحاظ نکرد.
وی افزود: حملات موشکی ایران به مواضع و پایگاههای دشمن، به گفته این مقام نظامی، خساراتی به مراکز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه با اشاره به گزارشهایی درباره تلفات و آسیبهای واردشده به نیروهای آمریکایی گفت: به تدریج ابعاد خسارتهای واردشده به پایگاهها و نیروهای دشمن در حال آشکار شدن است.
استکی در پایان با بیان اینکه مقاومت مردم و نیروهای مسلح موجب تغییر شرایط میدان شده است، گفت: دشمن در برابر ایستادگی ملت ایران با چالشهای مختلفی مواجه شده و امروز توان دفاعی و روحیه رزمندگان جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
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