صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی پُرگل استقلال برابر السد قطر گفت: استقلال در شبی که کاملا بر بازی مسلط بود توانست یک برد حساس را در هفته اول لیگ نخبگان کسب کند تا با این برد برای رقبا خط و نشان بکشد. استقلال در برابر السد یک تیم کامل بود و تمام نکات فنی را رعایت کرد و اشتباهات را به حداقل رساند تا توانست السد پرقدرت را با آن همه بازیکن و امکانات شکست دهد. بازیکنان در تمام خطوط بدون استرس و با هماهنگی کامل بازی کردند و نشان دادند با اینکه هیچ بازیکنی به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی جذب تیم نشده ولی آنها با تمام وجود بازی کردند تا به یک برد شیرین دست پیدا کرده و به همه نشان دادند وقتی یک تیم همدل و هم قسم باشد می‌تواند بزرگترین کارها را انجام دهد.

تعویض های سهراب طلایی بود

وی در خصوص تعویض های استقلال و تاثیر گذاری بازیکنان تعویضی گفت : سهراب بختیاری زاده نشان داد که تک تک بازیکنان استقلال را بخوبی می‌شناسد و می‌داند چه موقع از بازیکنانش استفاده کند. اسلامی و قلی زاده فوق العاده ظاهر شدند و در پیروزی استقلال برابر السد نقش پررنگی داشتند. بختیاری بخوبی نقاط ضعف حریف را می‌شناخت و ضربه نهایی را با تعویض هایش به السد زد تا به حریف نشان دهد آنالیز و شناخت خوب از حریف و بازیکنان چقدر در نتیجه گیری سرنوشت ساز خواهد بود. تعویض های استقلال طلایی بود و حالا باید به تیم استقلال ایمان آورد که با دست خالی و بدون جذب نفرات جدید هم می‌توان کارهای بزرگ و خارق العاده انجام داد.

فرعباسی بهترین گلر فوتبال ایران است

کارشناس فوتبال با ابراز خرسندی از عملکرد دروازه بان استقلال گفت: بعد از رفتن حسینی نگرانی در درون دروازه استقلال وجود داشت و همه نگران این بودند که چه کسی می‌تواند از قفس توری استقلال محافظت کند. فرعباسی که فصل گذشته در استقلال چند بازی دروازه بان استقلال بود در این فصل گلر ثابت شده و عملکرد فوق العاده ای داشته است. یک گل در هفت بازی و بسته نگه داشتن دروازه در مقابل مهاجمان گرانقیمت السد نشان از دوران اوج این گلر را نشان می‌دهد. فرعباسی باهوش و بی ادعا از دروازه استقلال حراست می‌کند. او مثل بعضی گلرها پول های آنچنانی نگرفته ولی بهترین عملکرد را داشته است. بدون شک در حال حاضر بهترین دروازه بان فوتبال ایران است و می‌تواند به تیم ملی هم دعوت شود.

بازیکنان مغرور نشوند

صادق ورمزیار در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال تیم متمول و پرقدرت السد را سه بر یک شکست داد تا شگفتی ساز هفته اول لیگ نخبگان باشد. بازیکنان استقلال بعد از شکست پیکان در تهران السد را در بصره شکست دادند ولی این پیروزی ها نباید بازیکنان استقلال را دچار غرور کند. آنها باید برد برابر السد را فراموش کرده وبه ادامه لیگ برتر و لیگ نخبگان فکر کنند تا بتوانند بعد از تعطیلات و با شروع دوباره تمرینات با آمادگی کامل به مصاف حریفان بروند. استقلالی ها با بختیاری زاده و با دست خالی دست به کارهای بزرگی زده اند و بطور حتم این روند را ادامه خواهند داد. هواداران فهیم استقلال مثل همیشه تیم را با شروع مسابقات تنها نگذارند و برای موفقیت تیم و سربلندی استقلال تمام قد از تیم حمایت کنند و اجازه ندهند حاشیه ها به تیم محبوبشان لطمه بزند.