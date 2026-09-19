مرکز نگهداری معتادان متجاهر در ایلام هرچه زودتر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با قدردانی از بصیرت، وفاق و حضور آگاهانه و باصلابت مردم در صحنههای مختلف در کنار نیروهای مسلح، گفت: ایستادگی مردم، بازدارندگی پایدار را در برابر دشمنان رقم زده است. به نوبه خودم از این حضور مقتدرانه مردم قدردانی میکنم؛ در واقع این حضور در تداوم دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی و میدان مقابله با مواد مخدر نیز نیازمند عزم همگانی، بصیرت و هوشیاری عمومی هستیم، اظهار کرد: مواد مخدر آفتی خانمانسوز و تهدیدی جدی علیه سرمایه انسانی و نسل جوان است. اعتیاد خسارات سنگین و جبرانناپذیری به اقتصاد، اشتغال و ساختار اجتماعی استان وارد میکند؛ بنابراین نخستین و مؤثرترین گام در مقابله با این معضل، آگاهیبخشی عمومی، حساسسازی خانوادهها و پای کار آوردن ظرفیتهای مردمی است.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه وظایف ابلاغی به اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تکلیفی و قانونی است، تصریح کرد: تمام دستگاههای عضو شورا، اعم از نهادهای اجرایی، قضایی، امنیتی، انتظامی و فرهنگی، موظفاند با پرهیز از هرگونه تعارف و بخشینگری، وظایف ذاتی خود را با جدیت و قاطعیت پیگیری کنند تا مبارزهای علمی، ریشهای و مستمر در استان شکل گیرد.
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ساماندهی معتادان متجاهر و ارتقای سیمای بصری و بهداشتی شهرها را از اولویتهای ضروری دانست و تأکید کرد: هزینههای اجتماعی، درمانی و بیمارستانی اعتیاد بسیار سنگین است و باید با اقدامات پیشگیرانه و درمان بهموقع، از اتلاف منابع و آسیب به نیروی انسانی جلوگیری کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مراکز جمعآوری ضایعات در شهرها گفت: شهرداریها و دستگاههای ناظر مکلفاند با اعمال نظارتهای دقیق و بهداشتی، این مراکز را ساماندهی کنند تا علاوه بر جلوگیری از تهدید سلامت مردم و سوءاستفادههای احتمالی، فرایند بازیافت بر پایه اصول علمی و در چرخه اقتصاد چرخشی، به شیوهای دوستدار محیطزیست و شفاف مدیریت شود.
استاندار ایلام با تأکید بر همافزایی دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال پیشرفت همهجانبه استان هستیم، باید عوامل مخل توسعه را کاهش دهیم و با برنامهریزی منسجم، نظارت میدانی دقیق و مستمر و تصمیمگیری قاطع، آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر را به حداقل برسانیم.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل چرخه مراقبتی، اظهار داشت: ترک اعتیاد تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دوم، آموزش مهارتی و اشتغال پایدار است. ما نباید اجازه دهیم فرد بهبودیافته پس از طی مراحل درمان، به دلیل نبود بستر اجتماعی، دوباره به چرخه اعتیاد بازگردد.
کرمی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: مصوبات شورای هماهنگی نباید در لایههای اداری گره بخورد. در این راستا، به سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ میشود چنانچه هر دستگاهی در اجرای مصوبات مربوط به مرکز ماده ۱۶ کوتاهی ورزد، اعتبارات آن دستگاه برای تکمیل این مرکز جابهجا خواهد شد.
وی با تعیین ضربالاجل برای تجهیز مرکز ماده ۱۶، تأکید کرد: خرید تجهیزات باید ظرف ۳۰ روز آینده نهایی شود و ادارهکل بهزیستی نیز موظف است بلافاصله فراخوان مربوطه را برای صدور پروانه صادر کند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان باید با تأمین نیروی متخصص، شامل پزشک، و بهرهگیری از ظرفیت خیرین سلامت، این مرکز را به بهرهبرداری برساند.
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