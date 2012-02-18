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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۳

درهماهنگی با مقامات نظامی مصر؛

ناوهای ایرانی از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شدند

ناوهای ایرانی از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شدند

منابع آگاه عربی با اشاره به عبور دو ناو ایرانی از کانال سوئز در پنج شنبه گذشته از ورود این ناوها به دریای مدیترانه و پهلو گرفتن آنها در سواحل طرطوس خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی از عبور دو ناو ایرانی از کانال سوئز پس از انجام هماهنگیهای لازم با نیروهای مسلح مصر خبر داده بود.

در این گزارشها اعلام شده بود که مقصد این دو ناو ایرانی سواحل طرطوس در شرق سوریه است. روزنامه الیوم السابع مصر نیز امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه دریایی نوشت: دو ناو ایرانی که اخیرا از کانال سوئز عبور کرده بودند روز گذشته (جمعه) در سواحل طرطوس سوریه پهلو گرفتند.

این روزنامه مصری در ادامه به تدابیر در نظر گرفته شده برای عبور این ناوها از کانال سوئز طی همکاری میان مقامات نظامی ایران و مصر خبر داد و نوشت: ایران سال گذشته توافقی را با سوریه در زمینه همکاری در زمینه آموزشهای دریایی به امضا رسانده بود.

البته این روزنامه به سابقه عبور ناوهای ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و می نویسد: برای نخستین بار در روز 17 فوریه سال گذشته (6 روز پس از سقوط مبارک) دو ناو ایرانی برای نخستین بار پس از سال 1979 از کانال سوئز عبور کرده بودند.

خاطرنشان می شود خبر عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز علاوه بر پوشش از سوی خبرگزاریهای غربی همچون رویترز، در روزنامه های مصری الوفد و الیوم السابع، روزنامه الحیات چاپ لندن و شبکه خبری روسیا الیوم بازتاب داشته است.

کد مطلب 1536652

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