به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالامیر نبوی دبیر علمی همایش "هویت اسلامی و جهانی شدن" اعلام کرد: مؤسسه مطالعات ملی با مشارکت مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دیگر مراکز علمی و پژوهشی کشور این همایش را از ساعت 8:30 تا 17 در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: این همایش با سخنرانی علمی حجت‌الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. همچنین در این همایش مقالاتی از سوی پژوهشگران و کارشناسان در زمینه انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی وجهانی‌شدن؛ روابط حقوق بین‌الملل اسلامی و جهانی شدن، هویت اسلامی و جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها ارائه می‌شود.

نبوی تصریح کرد: 306 چکیده و 149 مقاله از داخل و خارج کشور دریافت شد که از این تعداد 179 چکیده برای درج در کتاب چکیده ها و 15 مقاله برای ارائه در روز همایش انتخاب شد.

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی که پیشتر از سوی مؤسسه مطالعات ملی برگزار شده بود در این همایش رونمایی خواهد شد.