  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۱

30 بهمن ماه؛

همایش بین‌المللی "هویت اسلامی و جهانی‌شدن" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "هویت اسلامی و جهانی‌شدن" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "هویت اسلامی و جهانی‌شدن" یکشنبه 30 بهمن از سوی مؤسسه مطالعات ملی و با مشارکت جمعی از مراکز علمی و پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالامیر نبوی دبیر علمی همایش "هویت اسلامی و جهانی شدن" اعلام کرد: مؤسسه مطالعات ملی با مشارکت مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دیگر مراکز علمی و پژوهشی کشور این همایش را از ساعت 8:30 تا 17 در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: این همایش با سخنرانی علمی حجت‌الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی استاد دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. همچنین در این همایش مقالاتی از سوی پژوهشگران و کارشناسان در زمینه انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی وجهانی‌شدن؛ روابط حقوق بین‌الملل اسلامی و جهانی شدن، هویت اسلامی و جهانی شدن، چالش‌ها و فرصت‌ها ارائه می‌شود.

نبوی تصریح کرد: 306 چکیده و 149 مقاله از داخل و خارج کشور دریافت شد که از این تعداد 179 چکیده برای درج در کتاب چکیده ها و 15 مقاله برای ارائه در روز همایش انتخاب شد.

کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی که پیشتر از سوی مؤسسه مطالعات ملی برگزار شده بود در این همایش رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 1536683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها