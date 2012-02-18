پالایش هر واحد خون 1.5میلیون ریال هزینه دارد

کامبیز کیا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رفاه حال نیازمندان، فرآورده‌های خونی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و گرفتن هر گونه وجهی خلاف مقررات است، مگر آنکه برای آزمایشهای مقدماتی باشد.

رئیس پایگاه انتقال خون نوشهر و چالوس گفت: کارکنان منابع طبیعی استان مازندران با اهدای 4500 سی‌سی خون به کمک نیازمندان شتافتند.

کیا دلیری افزود: همکاران ما در پایگاه انتقال خون به طور معمول سالی دو تا سه بار به اداره کل منابع طبیعی نوشهر رجوع و از داوطلبانِ اهدا، خون دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال نیز تعداد 26 نفر داوطلب اهدای خون شدند که در مجموع از آنان چهار هزار و 500 سی‌سی خون دریافت شد.