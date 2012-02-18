پیگیر جدی مسایل جوانان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار گزارش خبرنگار مهر با عنوان "غروب جوانان در طلوع وزارت ورزش"، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: مسایل و دغدغه های جوانان مطابق سالهای قبل انجام می شود و تقویت توجهات به موضوعات جوانان توسط اداره کل ورزش و جوانان را منوط به ابلاغ چارت اداری جدید ادارات کل وزرش و جوانان خواهد بود.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: با شکل گیری وزارت ورزش و جوانان باید چارت تشکیلات جدید اداری ابلاغ می شد که این مهم در آینده بسیار نزدیک رخ خواهد داد و به این ترتیب می توان به رصد بیشتر مسایل جوانان و برداشتن گام های موثر در مرتفع ساختن این مسایل امیدوار بود.

وی با بیان اینکه با ابلاغ چارت جدید اداری و تعیین معاونت امور جوانان در ادارات کل ورزش و جوانان موضوعات مرتبط با جوانان به صورت جدی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، افزود: در عین حال، تنها مقوله پایش جوانان بر عهده وزارت ورزش و جوانان و ارکان استانی آن است و عملیاتی کردن موضوعات مرتبط با جوانان مانند اشتغال و مسکن را دستگاههای دیگر عهده دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی افزود: با همه این اوصاف تمام برنامه های این اداره کل با رویکرد جوانان طراحی و اجرا می شود و به عنوان مثال بزودی جوانان فعال در عرصه های علمی، آموزشی، پژوهشی و ورزشی آذربایجان شرقی با حضور مدیریت ارشد استان مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

اسبقیان با اشاره به تشکیل ستادهای ساماندهی امور جوانان در شهرستانها، این حرکت را در مسیر توجه بیش از گذشته به موضوع جوانان و پیگیری دغدغه های آنان دانست و با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعقیب دقیق مسایل مربوط به جوانان اظهار امیدواری کرد، فعالیت این ستادها در کنار اجرای اصولی وظایف محوله به اداره کل ورزش و جوانان، بتواند جایگاه حقیقی جوانان را نهادینه کرده و مشکلات این قشر را به حداقل ممکن برساند.