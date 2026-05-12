به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان دوشنبه شب در همایش بزرگ اهل سنت و جماعت استان بوشهر در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسجد حسنین اهل سنت گناوه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی رمضان، وحدت را عامل اصلی طی کردن مسیر پرافتخار ملت ایران تا به امروز دانست و گفت: وحدت و انسجام همواره عامل اصلی موفقیت کشور در مقاطع مختلف بوده است.



وی با اشاره به آغاز نهضت امام خمینی (ره) از سال ۴۲ افزود: مبنای مبارزه امام بر آگاهی‌بخشی و مبارزه فرهنگی استوار بود و همین رویکرد موجب شکل‌گیری وحدت مردمی از حلقه‌های اولیه یاران ایشان تا دورترین نقاط کشور شد؛ وحدتی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در برابر توطئه‌های مختلف، این عامل وحدت بود که کشور را از شرایط دشوار عبور داد.



جهانیان با اشاره به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز وحدت، به‌ویژه همدلی میان سپاه و ارتش و بسیج مردمی، زمینه‌ساز پیروزی‌ها شد و کشور را از آن مقطع عبور داد.



وی با بیان اینکه در حوادث سال‌های اخیر نیز وحدت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است، گفت: انسجام موجود در کشور متعلق به جریان خاصی نیست و میان همه اقشار، مذاهب، ادیان و گروه‌های مختلف جامعه نهادینه شده و باید تقویت شود.



معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به سابقه همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان و مذاهب در این استان اظهار کرد: استان بوشهر نمونه‌ای از وحدت میان مذاهب و ادیان است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

تاب‌آوری، وحدت و امید، کلید عبور از چالش‌ها

وی گفت: مردم در شرایط کنونی نیز این وحدت مقدس را در پشتیبانی از نیروهای مسلح، حضور پرشور در صحنه‌ها و اطاعت از منویات رهبری به نمایش گذاشته اند و این انسجام مظهری عالی از همبستگی ملی است.



معاون سیاسی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه افزود: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی به دنبال ایجاد ناامیدی هستند و وظیفه همه ما، به‌ویژه علما و روحانیون، روشنگری و تقویت امید در جامعه است.



جهانیان خاطرنشان کرد: تبیین دستاوردها و بیان واقعیت‌های پیش و پس از انقلاب برای نسل جوان ضروری است و همه کسانی که با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند باید در مسیر امیدآفرینی گام بردارند.



وی به شرایط و وظایف دوران «پساجنگ» اشاره کرد و نقاط مشترک و اتصال‌دهنده همه آحاد جامعه برای عبور از چالش‌ها را «وحدت»، «امیدبخشی» و «کمک به تاب‌آوری» عنوان و بر لزوم تلاش جمعی در این راستا تأکید کرد.