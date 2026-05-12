صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت)، با ورود موج بارشی به کشور، برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی و قزوین شاهد بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و در نقاط مستعد، تگرگ خواهند بود.

وی افزود: این شرایط جوی فردا (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) نیز در برخی نقاط شمال غرب، غرب استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشور تداوم خواهد داشت و روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) نیز شمال شرق کشور تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد.

ضیائیان با اشاره به ادامه ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده گفت: از اواخر وقت روز جمعه (۲۵ اردیبهشت)، سامانه بارشی دیگری در شمال غرب و غرب کشور فعال خواهد شد.

وی بیان کرد: آسمان تهران امروز ‌(۲۲ اردیبهشت)، کمی ابری تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت باد و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق را به دنبال خواهد داشت. کمینه دمای تهران ۱۵ و بیشینه دما ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی، یادآور شد: امروز (سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت)، استان آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، زنجان، نیمه شرقی کردستان و غرب قزوین شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی مناطق احتمال تگرگ خواهند بود.

وی ادامه داد: فردا (چهارشنبه، ۲۳ اردیبهشت) نیز استان‌های قزوین، البرز، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات استان‌های تهران، مازندران، شرق گیلان و شمال استان مرکزی تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

ضیائیان در پایان درباره پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد و خاطرنشان کرد: احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و تگرگ، وزش باد شدید موقتی، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی وجود دارد.