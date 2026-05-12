۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۰

۲۱ عملیات حزب‌الله در جنوب لبنان؛ ۱۳ نظامی صهیونیست زخمی شدند

مقاومت اسلامی لبنان با اجرای ۲۱ عملیات نظامی در کمتر از ۲۴ ساعت، مواضع، تجمعات و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی را با انواع سلاح‌های موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۱۳ نظامی این رژیم در درگیری‌های دیروز دوشنبه در جبهه لبنان اذعان کرد.

در همین راستا، حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱ عملیات را علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که در این مجموع عملیات، تجمعات نظامیان و خودروهای دشمن در مناطق «وادی العیون»، «صربین»، «طیبه»، «طیرحرفا»، «بیاضه»، «الناقوره» و مجرای رودخانه «دیر سریان» با استفاده از پهپادهای انتحاری و حملات موشکی هدف قرار گرفته شده است.

حزب الله همچنین اعلام کرد که در این مجموعه عملیات همچنین دو دستگاه تانک مرکاوا در «رشاف» و «بیاضه»، دو بولدوزر D۹ در «الناقوره» و جاده «بیاضه»، دو خودروی مهندسی و یک خودروی هامر در «بیاضه» و «طیرحرفا» هدف رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

این گروه در ادامه آورد که یک مرکز فرماندهی تازه تأسیس در «بیاضه»، مواضع توپخانه ارتش اسرائیل در «العدیسه» هدف قرار گرفته و یک تانکر سوخت در «طیرحرفا» نیز به دنبال حمله مقاومت در آتش سوخت.

حزب الله همچنین از مقابله با پهپاد ارتش صهیونیستی در آسمان «صور» با موشک زمین‌به‌هوا خبر داد و اعلام کرد که کل عملیات‌ این گروه در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات رژیم اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان صورت گرفته است.

