به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر عطاران طوسی در جمع خیرین بازدیدکننده از دانشگاه مجازی المصطفی(ص) اظهار داشت: امروزه، دانشگاه مجازی المصطفی از 70 کشور، از شرق و غرب دنیا دانشجو دارد که از فضای اینترنت دروس اسلامی را فرامی­ گیرند و معتقدیم فراگیری دین، حق همگان، در هر زمان و در هر مکان است.



وی با بیان اینکه تحولات زیادی در حوزه فناوری اطلاعات در دنیا به وقوع پیوسته است گفت: یک‌سوم جمعیت جهان، کاربر اینترنت هستند؛ اینترنت دو، در چند قدمی ما است و این شبکه قادر خواهد بود سرعتی 300 هزار برابر اینترنت کنونی داشته باشد از این رو به روز شدن برای ما به عنوان نهاد بین المللی بسیار مهم است.



رئیس دانشگاه مجازی المصطفی تصریح کرد: دانشگاه مجازی المصطفی فرصتی بزرگ برای طرح اندیشه‌های ناب دینی در فضای سایبری است همچنین پیشگام در آموزش عالی دین، در گسترة جهانی بر بستر فناوری ارتباطات است.



دانشگاه مجازی المصطفی، نماد نواندیشی و آینده نگری است



حجت الاسلام عطاران طوسی، ادامه داد: دانشگاه مجازی المصطفی، نماد نواندیشی، نوپردازی، آینده نگری است و تنها دانشگاه مجازی علوم و معارف اسلامی در عرصه بین­ الملل محسوب می شود که دارای بیش از 60 نمایندگی در سراسر جهان است.



وی افزود: برخورداری از هیئت علمی متشکل از اتباع کشورهای مختلف؛ بهره‌مندی از تجربه نزدیک به سه دهه فعالیت آموزشی المصطفی در عرصه بین­ الملل؛ تنوع زبانی و ملیتی؛ تنوع رشته ای و میان‌ رشته­ ای؛ حضور دانش آموختگان جامعه المصطفی در کشورهای مختلف از جمله قابلیت های این دانشگاه است.



وی با اشاره به رشته­ های تحصیلی دانشگاه مجازی المصطفی گفت: در مقطع کارشناسی­ ارشد اخلاق اسلامی به زبان­های فارسی و انگلیسی، فقه سیاسی به زبان عربی، تفسیر و علوم قرآن به زبان­ های فارسی و عربی و انگلیسی، فقه و معارف اسلامی به زبان فارسی، فقه اسلامی به زبان­های عربی و فارسی، علوم قرآن و حدیث نیز به زبان­های عربی و اردو تدریس می شود

