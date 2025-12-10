به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش عصر امروز، چهارشنبه ۱۹ آذرماه در جلسه ستاد عالی آزمون‌ها، با قدردانی از پذیرش مسئولیت در مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش توسط عبدالرضا فولادوند و تشکیل این جلسه، بر اهمیت حیاتی فرآیند امتحانات در نظام آموزشی تأکید کرد.

کاظمی گفت: هرگونه نقص در طراحی، اجرا یا نظارت امتحانات می‌تواند به چالش‌های جدی برای دستگاه تعلیم و تربیت منجر شود.

وی با بیان این‌که «اولین اشتباه در این حوزه، آخرین اشتباه است»، تأکید کرد: هیچ‌گونه خطایی از هیچ سطحی قابل پذیرش نیست و کوتاهی حتی یک کارشناس در یک استان می‌تواند تبعات ملی ایجاد کند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش امتحانات باید کاملاً استاندارد و با آرامش کامل برای دانش‌آموزان برگزار شود.

سه محور اصلی: طراحی، اجرا و تصحیح

کاظمی محورهای اصلی کیفیت امتحانات را طراحی سوالات، اجرا و فرآیند تصحیح عنوان کرد و گفت: موضوع تجهیزات در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.

وی نبود الگوی مشخص برای استخراج و تأمین تجهیزات را یکی از ضعف‌های موجود دانست و افزود: برای برگزاری آزمون استاندارد، نیازمند تجهیزات استاندارد هستیم و باید نیازها با دقت محاسبه شود.

اهمیت حفاظت و رعایت کامل قرنطینه

کاظمی تصریح کرد: قرنطینه‌ها باید به معنای واقعی رعایت شود. عدم رعایت آن بی‌معنا و غیرقابل پذیرش است.

کاظمی در ادامه افزود: همه دانش‌آموزان کشور از جمله مناطق محروم باید به عدالت آموزشی دسترسی داشته باشند.

ضرورت استفاده از معلمان زبده در همه استان‌ها

وی بر استفاده از طراحان خبره از سراسر کشور تأکید کرد و گفت: تمرکز بر تهران نباید موجب نادیده گرفتن توانمندی استان‌های دیگر شود. همچنین شرایط فیزیکی حوزه‌های امتحانی از جمله روشنایی، دمای مناسب و… باید با دقت مدیریت شود.

طراحی سناریوهای جایگزین در همه مراحل

کاظمی از مدیران خواست برای تمامی مراحل برگزاری امتحانات، سناریوهای جایگزین طراحی کنند و گفت: به طور مثال اگر برق قطع شد، اگر مدرسه تعطیل شد، اگر اینترنت دچار مشکل شد؛ برای هر وضعیت باید سناریوی آماده وجود داشته باشد.

عدم برگزاری امتحان در ایام اعتکاف

وی موضوع اعتکاف را یک مسئله مهم تربیتی خواند و اظهار کرد: در ایام یازدهم تا هفدهم دی ماه امتحانی برگزار نشود تا دانش‌آموزان در این فرصت ارزشمند محروم نشوند.

تأکید بر برگزاری مانور امتحانات

کاظمی بر برگزاری مانور پیش از امتحانات اصلی، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها و برگزاری جلسات منظم با رؤسای آموزش‌وپرورش تأکید کرد.