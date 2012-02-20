آموزش‌ به مخاطب باید غیرمستقیم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در میان برنامه‌های تلویزیونی برخی به‌عنوان برنامه‌های ترکیبی شناخته می‌شوند که در ساعات مختلف روز و با موضوعات مختلف از رسانه ملی پخش می‌شوند. یکی از این دست تولیدات "صبحی دیگر" است که از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود و در مدت یک سال و نیم سابقه توانسته مخاطبان بسیاری را جذب کند. برخی معتقدند پرداختن به موضوعات متفاوت و همچنین زمان پخش متفاوت این برنامه نسبت به سایر برنامه‌های صبحگاهی دلیل پربیننده بودن آن است و به گفته برخی دیگر حضور مجریان توانمندی چون نیما کرمی و علی نیکزاد در آن باعث شده تا مخاطب ارتباط مطلوبی با "صبحی دیگر" برقرار کند. به بهانه آغاز دومین سال حضور موفق این برنامه در آنتن شبکه آموزش گفتگویی با علی نیکزاد داشته‌ایم.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و هنر: شما از چه سالی و چطور وارد حرفه اجرا شدید؟

علی نیکزاد: سال 76 موسسه سروش برای اولین‌بار و آخرین‌بار فراخوانی درباره دوره آموزشی اجرا اعلام کرد. پس از قبولی در آزمون‌های کتبی و مصاحبه دوره 7،8ماهه آموزشی اجرا را گذراندم. بعد از چند سال با رادیو تجارت یا همان رادیو اقتصاد در بخش بازار خبر کار اجرا را با کار خبری آغاز کردم. پس از آن در رادیو جوان در بخش جوان ایرانی سلام و عصر رادیو جوان فعالیت کردم. تا این که رامین موسوی ملکی تهیه‌کننده برنامه "صبحی دیگر" با من تماس گرفت و من را برای اجرا در کنار نیما کرمی به برنامه دعوت کرد.



* برنامه "صبحی دیگر" بیش از یک سال و نیم است که روی آنتن شبکه آموزش قرار دارد و در این مدت مخاطبان زیادی را جذب کرده به اعتقاد شما به عنوان مجری این برنامه دلیل این موفقیت چه مواردی می‌تواند باشد؟

نیکزاد:من با موفق بودن "صبحی دیگر" کاملا موافقم و معتقدم که موفقیت این برنامه به عوامل زیادی بستگی دارد. یک عامل آن چینش و انتخاب بخش‌های برنامه است و عامل دوم پرداختن به موضوعات مختلف و این که چه موضوعاتی مطرح شود. عامل سوم نیز انتخاب کارشناسان برنامه است.

حضور افرادی مانند پرفسور کردوانی و دکتر بسکی هم به دلیل جایگاه علمی و هم به دلیل داشتن شخصیت دوست داشتنی در موفق بودن برنامه و جلب رضایت مخاطب تاثیرگذار بوده است. به دلیل این که این برنامه در شبکه آموزش پخش می‌شود باید به طور غیرمستقیم آموزش‌ها به مخاطب انتقال داده شود که این مهم توسط کارشناسان برنامه به خوبی انجام می‌شود. همچنین داشتن بخش‌های مختلف کارشناسی مانند طب سنتی و یا در بخش روان شناسی باعث شده که با استفبال زیادی روبرو شود.

هر چند در برنامه‌های مختلف درباره این موارد بحث و گفتگو شده اما نوع پرداختن متفاوت و نوع نگاه بسیار مهم است. به اعتقاد من نکته دیگر موفقیت برنامه، تدبیر مدیران شبکه آموزش است که توانسته‌اند هدف‌گیری درستی به لحاظ مخاطب‌شناسی داشته باشند. "صبحی دیگر" ساعت 9:30 دقیقاً زمانی روی آنتن می‌رود، که سایر برنامه‌های صبحگاهی شبکه‌های دیگر به پایان می‌رسد و تقریبا تمام افراد شاغل به محل کار خود رسیده‌اند و خانم‌های خانه‌دار نیز به کارهای یومیه خود می‌پردازند و می‌توانند به راحتی این برنامه را در محل کار خود و یا در منزل تماشا کنند.

عامل دیگر وجود تهیه‌کننده برنامه است که خیلی می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد برنامه داشته باشد. موسوی ملکی تهیه‌کننده به مجریان برنامه بها می‌دهد و تاکنون با همفکری و مشارکتی که با هم داریم توانستیم رابطه صادقانه با مخاطب داشته باشیم و نظر مردم هم همین بوده که من و نیما کرمی رابطه صادقانه داریم.

* به نظر شما ساختار برنامه‌های دیگر صبحگاهی سیما به چه صورت است که "صبحی دیگر" توانسته جایگاه بهتری نسبت به آنها داشته باشد؟

نیکزاد: برنامه‌های دیگر صبحگاهی قطعا تلاش می‌کنند اما "صبحی دیگر" توانسته ارتباط قوی با مردم پیدا کند. حتی من بارها شنیدم که در زمان پخش برنامه ما مردم ماهواره را خاموش می‌کنند و به سراغ "صبحی دیگر" می‌آیند که این اتفاق خوبی است.

* یکی دیگر از مواردی که در برنامه به وضوح قابل مشاهده است این است که مجریان برنامه که شما و نیما کرمی هستید اطلاعات خوبی درباره موضوعات مختلف دارید. این به‌روز بودن مجریان صبحی دیگر از کجا ناشی می‌شود؟

نیکزاد: به اعتقاد من به روز بودن مجری علاوه‌بر این که به مطالعه بیشتر و کسب تجربه بستگی دارد به همپای مردم بودن نیز بستگی دارد. اگر مجری پا به پای مردم و فرهنگ جامعه و نسل حاضر پیش نرود خیلی نمی‌تواند موفق باشد. اگر مجری در فضای نسل حاضر نباشد شکست خورده است. مجری باید با روز حرکت کند و حرف مردم را بزند.

* مجری چقدر می‌تواند در موفق بودن برنامه نقش داشته باشد؟

نیکزاد: تمامی کارها از صفر تا صد به مجری ختم می‌شود. مجری باید طوری اجرا کند که مخاطب پس زده نشود پس در نهایت خروجی کار یک برنامه مجری است. مجری به منزله ویترین برنامه و خط مقدم کار است و این که برنامه‌ای موفق شود یا نه به او بستگی دارد.

* فکر می‌کنید در آینده صبحی دیگر چه روندی را می‌تواند داشته باشد و اصلا چه حدی را برای این برنامه متصور است؟

نیکزاد: این که برنامه تا چه زمانی از شبکه آموزش پخش می‌شود به تصمیم مدیران شبکه و تهیه‌کننده بستگی دارد. اما در دنیا رسم خوبی هست؛ اتفاقات فرهنگی که جواب داده شده و مخاطب زیادی دارد سال‌ها ادامه پیدا می‌کند و برنامه‌های تلویزیونی دیده شده که سال‌های سال ادامه پیدا کرده و مخاطبان زیادی دارد.

"صبحی دیگر" نیز می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد اما لازمه آن مدام نو به نو شدن است چرا که هر چیزی تاریخ مصرف دارد و هر برنامه‌ای که بتواند با ساختار جذاب‌تر و به روزتر جلو می‌رود می‌توان مخاطبان خود را حفظ کند.