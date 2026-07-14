۶ جایگاه سیار در مرز مهران برای ایام اربعین پیش بینی شده است

شجاعت احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظیفه ذاتی این شرکت در تأمین سوخت، اظهار داشت: در ایام اربعین، با توجه به افزایش چندبرابری ترددها، این وظیفه مضاعف می‌شود و خدمات ویژه‌ای به زائران ارائه خواهد شد و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، تمامی تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی به زائران اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان ۵۲ جایگاه عرضه سوخت و ۲۴ جایگاه سی‌ان‌جی فعال هستند، افزود: ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز برای ایام اربعین در حوزه بنزین، نفت‌گاز معمولی و نفت‌گاز یورو ۴ انجام شده است؛ همچنین تأمین سوخت مایع (سیلندرهای گاز مایع) برای مواکب نیز پیش‌بینی شده و رایزنی‌هایی برای تأمین سوخت به صورت پرتابی در محل مواکب انجام شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایلام با اشاره به آمادگی جایگاه‌های سیار، تصریح کرد: ۶ دستگاه جایگاه سیار در مرز مهران برای سوخت‌رسانی به زائران در نظر گرفته شده است و با توجه به راه‌اندازی مرز چیلات، یک دستگاه جایگاه سیار بنزین و یک دستگاه جایگاه سیار نفت‌گاز نیز برای این مرز تامین و آماده استقرار شده است.

احدی با اشاره به افزایش ساعت کاری انبارهای سوخت، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، انبارهای ایلام تا ساعت ۱۰ شب فعال بودند؛ اما امسال، تمامی انبارها و جایگاه‌های سوخت در سطح استان به صورت ۲۴ ساعته فعالیت خواهند کرد و شرکت‌های پشتیبان نیز در ایام اربعین در مهران و ایلام مستقر خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر پایش مستمر کیفیت و کمیت سوخت، گفت: تیم‌های فنی، عملیاتی و نظارتی شرکت به طور مداوم در جایگاه‌ها حضور دارند و بازرسی‌های کیفی و میزان عرضه سوخت به خودروها به صورت مستمر انجام می‌شود؛ همچنین تعدادی نفتکش کشیک برای تأمین سوخت از مبادی اصلی (ماهشهر) در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز مشکلات ترافیکی، سوخت به موقع به استان برسد و این آمادگی کامل وجود دارد که هیچ‌گونه مشکل سوختی در ایام اربعین در استان ایلام رخ ندهد.