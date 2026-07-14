به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی عصر سه‌شنبه در چهارمین جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی مستقل برای اجرای برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی تأکید کرد و اظهار داشت: صرف ابلاغ تکالیف به دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این برنامه کافی نیست و اجرای موفق آن نیازمند پایش مستمر، راستی‌آزمایی تخصصی و ارزیابی بی‌طرفانه عملکرد دستگاه‌ها است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد یک نهاد مستقل برای ارزیابی میزان تحقق وظایف دستگاه‌های مسئول، افزود: این سازوکار با بررسی مستندات، سنجش نتایج اقدامات و ارائه گزارش‌های کارشناسی، ضمن افزایش شفافیت، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اصلاح فرآیندهای اجرایی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ارزیابی تأثیر واقعی برنامه‌های اجرا شده بر منابع آب زیرزمینی، آبخوان‌ها و شاخص‌های بهره‌وری را از مهم‌ترین وظایف این نهاد دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود که اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه در تحقق اهداف تعیین‌شده و مدیریت پایدار منابع آب مؤثر بوده است.

درویشی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مشاوران دارای صلاحیت، اظهار کرد: استفاده از توان علمی این مجموعه‌ها می‌تواند دقت ارزیابی‌ها را افزایش داده و ضمن تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به رفع موانع موجود در مسیر اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی کمک کند.

وی با بیان اینکه تمامی اعضای کارگروه سازگاری با کم‌آبی بر اساس وظایف قانونی خود دارای تکالیف مشخص و زمان‌بندی شده هستند، گفت: ارزیابی منظم عملکرد دستگاه‌ها یکی از الزامات مدیریت پایدار منابع آب و صیانت از سرمایه‌های آبی استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در اجرای برنامه‌های حفاظتی تأکید کرد و افزود: اقداماتی مانند انسداد چاه‌های غیرمجاز و سایر برنامه‌های حفاظت از منابع آب، نیازمند همکاری منسجم همه دستگاه‌های مسئول در چارچوب قوانین و مصوبات مربوطه است.

درویشی در پایان با قدردانی از همراهی اعضای کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، ابراز امیدواری کرد با تقویت نظام ارزیابی، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و اجرای دقیق مصوبات، روند حفاظت از منابع آب و تحقق اهداف برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان با سرعت بیشتری دنبال شود.