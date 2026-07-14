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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

کاهش موقت دمای هوا در کرمانشاه تا پایان چهارشنبه

کاهش موقت دمای هوا در کرمانشاه تا پایان چهارشنبه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش یک تا سه درجه‌ای دمای هوا در نقاط مختلف استان تا پایان روز چهارشنبه خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های انجام شده، طی امروز و فردا (چهارشنبه) از شدت گرمای هوا در سطح استان به طور نسبی کاسته خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس انتظار می‌رود بیشینه دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی این مدت بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش یابد و شرایط جوی نسبت به روزهای گذشته اندکی متعادل‌تر شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه این کاهش دما موقتی خواهد بود، تصریح کرد: روند کاهش دما تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد و پس از آن، شرایط جوی استان از نظر دمایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

زورآوند خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، میانگین دمای هوا در استان تقریباً ثابت خواهد ماند و تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد با وجود کاهش نسبی دما، همچنان نکات مربوط به مدیریت مصرف آب و برق و همچنین توصیه‌های بهداشتی برای مقابله با گرمای هوا را رعایت کنند.

کد مطلب 6888298

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