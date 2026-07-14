کاهش موقت دمای هوا در کرمانشاه تا پایان چهارشنبه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های انجام شده، طی امروز و فردا (چهارشنبه) از شدت گرمای هوا در سطح استان به طور نسبی کاسته خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس انتظار می‌رود بیشینه دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی این مدت بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش یابد و شرایط جوی نسبت به روزهای گذشته اندکی متعادل‌تر شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه این کاهش دما موقتی خواهد بود، تصریح کرد: روند کاهش دما تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد و پس از آن، شرایط جوی استان از نظر دمایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

زورآوند خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، میانگین دمای هوا در استان تقریباً ثابت خواهد ماند و تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد با وجود کاهش نسبی دما، همچنان نکات مربوط به مدیریت مصرف آب و برق و همچنین توصیه‌های بهداشتی برای مقابله با گرمای هوا را رعایت کنند.