به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در دیدار با سید طالب موسوی، فرمانده محور دیالی حشدالشعبی، با قدردانی از برنامهریزی و هماهنگی انجامشده از سوی حشدالشعبی در برگزاری آیین بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نقشآفرینی این مجموعه در مدیریت این مراسم، نشاندهنده توانمندی در برقراری نظم و امنیت اجتماعات گسترده بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مسئولان ایران و عراق برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی، افزود: امنیت و نظم در مسیر خسروی تا عتبات عالیات از مهمترین اولویتهای ستاد اربعین استان است و با تعامل و همکاری مناسب میان دو کشور، شرایط مطلوبی برای تردد زائران فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: تجربه موفق مدیریت مراسمهای بزرگ مذهبی نشان داده است که با برنامهریزی دقیق و همافزایی دستگاههای مسئول، میتوان زمینه حضور امن و آرام میلیونها زائر را فراهم کرد و این مسیر باید در ایام اربعین نیز با همین رویکرد دنبال شود.
در ادامه این دیدار، سید طالب موسوی، فرمانده محور دیالی حشدالشعبی، با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با ارتش، پلیس عراق و دیگر نهادهای امنیتی، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برقراری امنیت مسیر خسروی تا عتبات عالیات اندیشیده شده و زائران میتوانند با اطمینان کامل از این مسیر تردد کنند.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه نگرانی درباره امنیت مسیر وجود ندارد، تصریح کرد: حشدالشعبی، نیروهای امنیتی عراق و مواکب مردمی با تمام ظرفیت در خدمت زائران خواهند بود تا آنان در نهایت آرامش و نظم، سفر خود را از مرز خسروی تا عتبات عالیات انجام دهند.
در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان نظامی، انتظامی و اجرایی استان کرمانشاه و اعضای هیئت همراه استاندار در سفر به عراق برگزار شد، بر توسعه همکاریهای مشترک و هماهنگی بیشتر برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی و تسهیل تردد زائران از مرز خسروی تأکید شد.
نظر شما