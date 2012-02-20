ساخت موزه اسلامی استرالیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان، مراسم ویژه آغاز کار ساخت موزه اسلامی ملبورن با حضور اکمل الدین احسان اوغلو در محی ساخت این موزه، با حضور چند نفر از رهبران جامعه اسلامی و نمایندگان دولتی از جمله نخست وزیر ایالت ویکتوریا، وزیر منطقه ای استرالیا و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی در استرالیا که از بنیانگذاران این موزه هم محسوب می شود برگزار شد.

قرار است این موزه بر تاریخ مسلمانان استرالیا و سهم آنها در این کشور و همچنین تاریخ و تمدن اسلامی به طور کلی تمرکز کند.

این موزه به عنوان فضایی برای تعمق و یادگیری درباره اسلام و همچنین انسجام فرهنگی ایالت ویکتوریا به ویژه شهر ملبورن درنظر گرفته می شود.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در سخنرانی خود پس از افتتاح این موزه اظهار داشت: تمدن اسلامی در ساخت تمدنهای دیگر نقش به سزایی داشته است که این نقش از طریق هنر، فرهنگ و تنوع غنی اسلام بر پایه تساهل و صلح کاملا مشخص است.

وی افزود: ساخت موزه اسلامی استرالیا می تواند درک مردم این کشور از اسلام را ارتقا دهد و به ساخت پلهای ارتباطی کمک کند، سازمان همکاری اسلامی نیز از این ابتکار عمل مهم حمایت خواهد کرد.

این موزه قرار است ظرف دوسال آینده افتتاح شود.

رهبران مسلمان استرالیا ابراز امیدواری کرده اند بودجه ساخت این موزه اسلامی هم از نهادهای دولتی و هم خصوصی تأمین شود.

مسلمانان اعتقاد دارند این موزه می تواند به تقویت روابط استرالیا با کشورهای همسایه اسلامی چون مالزی و اندونزی منتهی شود و می تواند بازار بزرگتری را برای تجارت و گردشگری حلال فراهم کند که این امر به رشد اقتصادی استرالیا نیز کمک می کند.

مسلمانان بیش از 200 سال است که در استرالیا زندگی می کنند و 7/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ این کشور به شمار می رود

