15 روستای ریگان در محاصره سیل/ تلاش برای امدادرسانی ادامه دارد

مصطفی زینت بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی روزهای اخیر شاهد بروز بارندگیهایی در شهرستان ریگان و بالا دست بخش گنبکی از توابع شهرستان ریگان در شرق کرمان بودیم که همین امر موجب جاری شدن سیلاب به خصوص در رودخانه های فصلی شد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل 15 روستا هم اکنون در محاصره سیل هستند و راه ارتباطی آنها با سایر نقاط مسدود است.

زینت بخش اضافه کرد: تلاش برای بازگشایی راه این روستاها و امداد رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد.

بخشدار گنبکی ادامه داد: هیچ گونه خسارت جانی در این سیلاب گزارش نشده است با این وجود هزار و 500 نفر از ساکنان این روستاها نیاز به امدادرسانی دارند.

وی با اشاره به آب گرفتگی برخی منازل مسکونی افزود: متاسفانه به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن راهها کار امدادرسانی با مشکلات فراوانی همراه است اما قطع نشده است.