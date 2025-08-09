سیلاب در بخش اسماعیلی جیرفت خسارت به جا گذاشت

بخشدار اسماعیلی شهرستان جیرفت در گفتگو با خبرنگار مهر از خسارات گسترده ناشی از سیل روز گذشته خبر داد و هشدار داد که در صورت تکرار سیلاب، خطر جانی نیز ساکنان منطقه را تهدید می‌کند.



میثم حاجی نمکی اعلام کرد: اگرچه آسیب‌های اولیه به سیل‌بندهای ورودی روستاها ترمیم شده، اما برای بازسازی اصولی، نیاز به اعتبارات دولتی و تجهیزات تخصصی است.



وی با اشاره به تخریب ۴۰ درصدی محصولات خرما در اثر تندباد و باران شدید، گفت: ارزیابی دقیق خسارات کشاورزی در حال انجام است و انتظار می‌رود از کشاورزان آسیب‌دیده حمایت شود.



به گفته بخشدار اسماعیلی، ۲۰ روستا درگیر سیلاب شده‌اند که راه‌های ارتباطی برخی از آن‌ها تا ساعاتی قطع بود و قطعی برق نیز تا پاسی از شب ادامه داشت. در پی این حادثه، ارتباط تلفنی ۱۰ روستا به‌طور کامل مختل شد.



حاجی نمکی با اشاره به آسیب‌پذیری شبکه ارتباطی، خواستار تجهیز دکل‌های مخابراتی به باتری یا ژنراتور شد تا در شرایط اضطراری، ارتباط روستاها قطع نشود.



وی افزود: سیلاب به سه خانه نفوذ کرد، اما خسارت جانی و مالی شدیدی گزارش نشده است.