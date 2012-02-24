دستگیری شرور منطقه رسالت/ متهم فروشنده مواد مخدر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی، رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران در این باره گفت: با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محله رسالت در خصوص اقدامات شرورانه و توزیع مواد مخدر توسط یکی از اراذل و اوباش محدوده مذکور اقدامات پلیس برای دستگیری این فرد آغاز شد.

سرهنگ محرابی توضیح داد: تحقیقات در این زمینه آغاز شد و ماموران دریافتند که متهم مذکور یکی از اراذل و اوباش محدوده رسالت است و علاوه بر جرایمی چون شرارت، مزاحمت برای اهالی محل، قمه کشی اقدام به توزیع مواد مخدر می کند که بلافاصله برای دستگیری وی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشخص شد که این فرد در مخفیگاه خود واقع در طرشت پنهان شده است که بر همین اساس ضمن هماهنگی با مقام قضایی ماموران این یگان برای دستگیری متهم مذکور که "سعید" نام داشت به محل اعزام شده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیری کردند.

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان با اشاره اعتراف متهم در بازجویی های انجام شده به جرایم خود گفت: با اعترافات متهم پرونده تکمیل و به همراه متهم به دادسرا منتقل شد و این در حالی بود که در بازرسی از محل اختفای متهم مقادیری مواد مخدر و تعدادی سلاح سرد کشف و ضبط شده است.

