ابراز نگرانی پاکستان درباره تشدید تنش بین ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: ما نگران تشدید تنش بین آمریکا و ایران هستیم، اما به گفتگو ادامه خواهیم داد.
در این بیانیه آمده است: ما همچنان خوشبین هستیم که هر دو طرف به میز مذاکره بازگردند.
درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور وارد یکی از جدیترین مراحل خود در هفتههای اخیر شد؛ حملات هوایی آمریکا به نقاطی در جنوب کشور، از هرمزگان تا سیستانوبلوچستان، با واکنش سریع نیروهای مسلح ایران همراه شد و سپاه پاسداران از آغاز «پاسخ پشیمانکننده» و حمله موشکی و پهپادی به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. همزمان، آسمان اردن، بحرین و اقلیم کردستان عراق شاهد موجی از هشدارهای امنیتی، رهگیری موشکها و گزارشهای مربوط به حمله به مواضع آمریکا بود؛ تحولی که بار دیگر تنگه هرمز را به کانون اصلی بحران امنیتی و انرژی جهان تبدیل کرده است.
نظر شما