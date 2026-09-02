راهکار ویژه پژوهشگران دانشگاه تهران برای بهبود آسفالت سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پژوهشگران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، تأثیر استفاده هم‌زمان از مصالح آسفالتی بازیافتی (RAP) و قیر امولسیونی اصلاح‌شده با لاتکس لاستیک استایرن–بوتادین (SBR) را بر عملکرد مخلوط‌های آسفالت سرد بررسی کردند.

محمدضیاء علوی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشکدگان فنی، گفت: در این پژوهش، مخلوط‌هایی با مقادیر اسمی صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد RAP و با قیر امولسیونی اصلاح‌شده و اصلاح‌نشده تولید شدند. ویژگی‌های قیر و عملکرد مخلوط‌ها نیز با مجموعه‌ای از آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رطوبتی ارزیابی شد.

وی افزود: نتایج نشان داد افزودن SBR، نقطه نرمی قیر را از ۵۴ به ۶۴ درجه سلسیوس افزایش داد و شاخص نفوذ را از ۰٫۴۱ به ۲٫۲۸ رساند که بیانگر کاهش حساسیت دمایی قیر است. همچنین، انرژی پیوستگی ماستیک اصلاح‌شده حدود ۱۶٫۲ درصد افزایش یافت.

دکتر علوی اظهار داشت: افزایش RAP تا سطح اسمی ۱۰۰ درصد، پایداری مارشال را ۲۴٫۲ درصد کاهش داد؛ اما اصلاح قیر با SBR بخشی از این افت را جبران کرد. در مقابل، مقاومت کششی غیرمستقیم با افزایش RAP تا ۱۵٫۲ درصد بیشتر شد و شاخص‌های مقاومت رطوبتی نیز با استفاده از RAP و SBR بهبود یافتند.

بااین‌حال، افزایش زیاد RAP موجب کاهش محسوس عدد جریان و مقاومت مخلوط در برابر تغییر شکل دائمی شد. افزودن SBR این شاخص را بهبود داد، اما در درصدهای بالای RAP نتوانست عملکرد را به سطح مخلوط شاهد بازگرداند.

به گفته دکتر علوی، این نتایج ظرفیت استفاده از SBR و مصالح بازیافتی را برای تولید مخلوط‌های آسفالت سرد پایدارتر نشان می‌دهد؛ بااین‌حال، بهینه‌سازی طرح اختلاط و اجرای پروژه‌های آزمایشی و پایش میدانی پیش از کاربرد گسترده ضروری است.

این پژوهش با مشارکت محمدعلی زیاری، محمدضیاء علوی، مسعود پلاسی و مهدی زال‌نژاد انجام شده و نتایج آن در سال ۲۰۲۶ در مجله Case Studies in Construction Materials منتشر شده است.