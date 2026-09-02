دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان نخستین هکاتون ملی کوانتومی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این رویداد با هدف ایجاد بستری رقابتی و تخصصی برای شناسایی و حل چالشهای علمی و فناورانه در حوزه محاسبات و اطلاعات کوانتومی طراحی شده است و موضوعاتی را مورد توجه قرار میدهد که هماکنون در مراکز علمی و پژوهشی کشور در حال بررسی و توسعه هستند.
در نخستین دوره این رویداد، بیش از ۸۵۰ نفر از علاقهمندان و فعالان حوزه فناوریهای کوانتومی در فرآیند ثبتنام و آموزش شرکت کردهاند. برنامه آموزشی «PolyhaQ» شامل ۱۰ جلسه کلاس آموزشی و چهار نشست علمی با حضور استادان و پژوهشگران برجسته از داخل و خارج از کشور بوده است که طی آن مباحث مختلفی در زمینه محاسبات کوانتومی، الگوریتمهای کوانتومی و یادگیری ماشین کوانتومی ارائه شده است.
پس از برگزاری دوره آموزشی، جمعی از شرکتکنندگان بر اساس فرآیند انتخاب و ارزیابی انجامشده، به مرحله اصلی مسابقه هکاتون راه یافتهاند. این مرحله ۱۴ و ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد و تیمهای راهیافته در طول مسابقه به حل چالشهای تخصصی در حوزه علوم و فناوریهای کوانتومی خواهند پرداخت.
یکی از ویژگیهای «PolyhaQ»، پیوند میان آموزش، رقابت علمی و توسعه فناوری است. در این رویداد، شرکتکنندگان علاوه بر بهرهمندی از محتوای آموزشی و تعامل با استادان و پژوهشگران، فرصت خواهند داشت دانش و مهارتهای خود را در مواجهه با مسائل واقعی و چالشهای تخصصی به کار گیرند.
به تیمهای برتر این هکاتون، علاوه بر جوایز نقدی، فرصت بهرهمندی از حمایت برای ثبت شرکت در حوزه فناوریهای کوانتومی اعطا خواهد شد. این حمایت با هدف کمک به توسعه ایدههای برگزیده و حرکت آنها از مرحله ایده و نمونه اولیه به سمت فعالیتهای فناورانه و تجاریسازی و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
نخستین دوره هکاتون ملی کوانتومی «PolyhaQ» با حمایت و اسپانسرینگ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شرکت ملی انفورماتیک ایران، شرکت شاپرک، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز ابررایانه ملی سیمرغ برگزار میشود.
این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و زیستبوم نوآوری، در راستای توسعه آموزش، پژوهش و فناوریهای کوانتومی در کشور برگزار میشود.
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