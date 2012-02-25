تدوین برنامه مدیریت تالابهای اقماری دریاچه ارومیه در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این گردهمایی را تدوین برنامه مدیریت تالابها از جمله تالاب قره قشلاق از تالابهای اقماری دریاچه ارومیه ذکر کرد و گفت: مرحله دوم مدیریت تالاب قره قشلاق در قالب کارگاه مشارکتی با شرکت مراکز مربوطه و جوامع محلی در بناب برگزار شد.

بیوک رئیسی افزود: در این نشست تدوین برنامه مدیریت تالاب قره قشلاق در چارچوب مدیریت جامع دریاچه ارومیه برای تک تک تالابهای اقماری این دریاچه انجام می شود.

به گفته وی، تخصیص حق آبه اکوسیستمی تالاب در قالب برنامه مدیریتی مزبور انجام و کنترل عرصه و منابع آب و بهره برداری تالاب در برنامه یادشده به شیوه پایدار پیش بینی می شود.

رئیسی تالابهای اقماری دریاچه ارومیه را در مدیریت جامع این دریاچه مفید دانست و اظهارداشت: تالاب اقماری دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی تالاب "قره قشلاق" و تالاب "قوری گل" را شامل می شود.

تالاب و منطقه شکار ممنوع قره قشلاق بناب در 48 هزار هکتار مساحت در بین رودخانه های دائمی صوفی چای و زرینه رود در حاشیه جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه در جنوب استان اذربایجان شرقی و حدفاصل شهرستانهای بناب و میاندوآب واقع شده است.