بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ویژه سال ۱۴۰۴ در حوزه آب استان کرمانشاه اظهار داشت: این سال در بخش آب، چه از نظر تخصیص اعتبارات، چه از نظر اجرای طرحهای عمرانی و چه در حوزه تعادلبخشی و مدیریت منابع آب، سالی پربار و اثرگذار بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با اشاره به سفر دولت در اردیبهشتماه به استان افزود: در جریان این سفر، اعتبارات بسیار مناسبی برای بخش آب استان پیشبینی شد که سهم شرکت آب منطقهای کرمانشاه بالغ بر یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود و با پیگیریهای مدیریت عالی استان، موفق شدیم حدود ۸۱۱ میلیارد تومان تخصیص قطعی، با احتساب طرحهای مرزی دارای اعتبار از صندوق توسعه ملی، دریافت کنیم.
وی ادامه داد: امروز شرایط مناسبی در اجرای طرحهای عمرانی حوزه آب استان شکل گرفته است؛ از جمله پروژه سد کبوترانه که پس از سالها با تخصیص اعتبار مناسب، برنامهریزی شده تا انشاءالله تا پایان بهمنماه سال جاری وارد مرحله آبگیری شود.
درویشی با اشاره به پروژه علاجبخشی سد زِمکان تصریح کرد: این سد با سابقه طولانی اجرایی، در صورت تداوم روند فعلی، انشاءالله تا تیرماه سال آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد و میتواند نقش مهمی در تنظیم منابع آب منطقه ایفا کند.
وی همچنین به موضوع سد قشلاق اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در جریان سفر دولت، اعتبار مشخصی برای تملک اراضی و جبران خسارت مخزن سد قشلاق در نظر گرفته شد و همزمان پیگیریهای مربوط به آبگیری این سد نیز در حال انجام است تا پس از طی فرایندهای قانونی، وارد مرحله بهرهبرداری شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی مدیریت استان اظهار داشت: تحقق این اقدامات حاصل مدیریت کلان و همراهی مستمر استاندار، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و معاونت عمرانی استانداری است که بهصورت شبانهروزی از حوزه آب حمایت کردهاند.
درویشی بخش عمده مأموریتهای شرکت آب منطقهای را مدیریت منابع آب دانست و افزود: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، مدیریت منابع و مصارف آب باید مبتنی بر کار علمی و جهادی باشد و خوشبختانه استان کرمانشاه در این زمینه از میانگین کشور پیشی گرفته است.
وی انسداد چاههای غیرمجاز، منطقیسازی مصرف آب و کاهش ناترازی منابع را از مهمترین اقدامات برشمرد و گفت: با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان، اقدامات مؤثری برای مدیریت ناترازی انجام شده و همزمان طرح آبشور استان با بهرهگیری از مشاور ملی تهیه شده که پیشنیاز اجرای سامانه سردسیری به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه ادامه داد: بهرهبرداری روزآمد از سامانه گرمسیری، راهاندازی سازمان بهرهبرداری گرمسیری و اجرای مجموعهای از طرحهای زیربنایی در حوزه آب، میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان داشته باشد.
درویشی با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار کرمانشاه گفت: جلسات منظم در سطح استان و همچنین نشستهای تخصصی در تهران با وزیر نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، با حضور و پیگیری مستقیم استاندار، تأثیر بسزایی در پیشبرد طرحهای حوزه آب داشته و این پیگیریها در یک تا دو سال گذشته بهویژه در سال ۱۴۰۴ به نتایج ملموسی منجر شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم اجرای طرح تعادلبخشی و مدیریت منابع آب، نسبت به دستیابی به دستاوردهای چشمگیر در حوزه آب استان کرمانشاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بسیار خوشبین هستم و این اهداف با همت مجموعه مدیریت استان محقق خواهد شد.
