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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۰

وودی آلن باز هم نیامد/

"هنرمند" و "هوگو" جوایز اصلی اسکار 2012 را از آن خود کردند

"هنرمند" و "هوگو" جوایز اصلی اسکار 2012 را از آن خود کردند

مراسم اسکار 2012 در حالی به کار خود پایان داد که دو فیلم "هنرمند" و "هوگو" توانستند بیشترین جوایز این دوره را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در این دوره رقابت نزدیکی میان سه فیلم "هوگو"، "هنرمند" و "اسب جنگی" بود، اما این "هنرمند" بود که توانست جوایز اصلی را از آن خود کند.

اسکار بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی برای "میشل هازاناویسیوس"، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی لباس به فیلم "هنرمند" رسید تا با دست پرمراسم اسکار امسال را با 5 جایزه ترک گوید.

نمایی از فیلم "هنرمند"

"هوگو"ی اسکورسیزی نیز توانست اسکار بهترین طراحی صحنه، صدابرداری، فیلمبرداری، بهترین صداگذاری، صدابرداری و جلوه‌های ویژه را دریافت کند و برنده اصلی این رقابت با 6 اسکار شود.

در بخش فیلمنامه نیز اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی به فیلم "فرزندان" و فیلمنامه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی نیز به "وودی آلن" رسید. جالب اینکه وودی آلن که برای سومین بار اسکار بهترین فیلمنامه را از آن خود می‌کند بازهم در این مراسم حاضر نشد. این عدم حضور را برخی نشانه انتقاد این کارگردان برجسته سینمای جهان به مراسم اسکار می‌دانند.

اسکارهای بازیگران نیز به این ترتیب تقسم شدند: "مریل استریپ" اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای بازی در فیلم "بانوی آهنین" دریافت کرد تا تعداد اسکارهایش به عدد سه برسد.

"ژان دوژاردین" بازیگر فیلم "آرتیست" هم پس از گلدن گلاب و بفتا، اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد تا همچنان برد پیت رقیب اصلی او در این بخش بدون اسکار باقی بماند.

"اوکتاویا اسپنسر" و "کریستوفر پلامر" نیز اسکارهای بازیگران نقش دوم زن و مرد را به ترتیب برای بازی در فیلم های "خدمتکار" و "آغازگران" دریافت کردند.

"دختری با خالکوبی اژدها" اسکار  بهترین تدوین رادریافت کرد و " رنگو " نیز بهترین انیمیشن سال شد.

کد مطلب 1544622

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