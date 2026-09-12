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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

رودسر در شب صد و نود و ششم همچنان پای کار مقاومت

رودسر در شب صد و نود و ششم همچنان پای کار مقاومت

رودسر- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رودسر در شب صد و نود و ششم مقاومت را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6945294

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