https://mehrnews.com/x3d3GJ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6945294 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ رودسر در شب صد و نود و ششم همچنان پای کار مقاومت رودسر- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رودسر در شب صد و نود و ششم مقاومت را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6945294 کپی شد مطالب مرتبط قرار همدلی مردم رودسر در خیابان مردم ولایتمدار رودسر در ایستگاه ۱۹۸ دفاع از وطن ۲۰۰ شب مردم رودسر میدان را زنده نگه داشتند ۱۹۶ شب حماسه، مقاومت و خونخواهی مردم لنگرود میدانداری مردم رودسر به ایستگاه ۱۸۹ رسید صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان خیابان های رودسر ۱۸۷ شب با حضور مردم زنده است تداوم ایستادگی مردم رودسر در شب دویست و سوم مقاومت صد و هشتاد و ششمین شب ایستادگی مردم رودسر در خیابان ازدواج زیر پرچم؛ پیوند ازدواج چند زوج رودسری در اجتماع شبانه برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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