https://mehrnews.com/x3d3GL ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6945296 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ تجمع مردم چرام در صد و نود و ششمین شب اقتدار چرام-تجمع مردم چرام در صد و نود و ششمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 293 MB کد مطلب 6945296 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم چرام در شب تاسوعای حسینی طرح واکسیناسیون لمپی اسکین در شهرستان چرام پایان یافت یوسفی: مردم کردستان تا پای جان پای انقلاب ایستادهاند انتقاد فرماندار چرام از اجرایی نشدن بزرگترین معدن فسفات کشور برگزاری قرار صد و نود و ششم مردم رشت با نوای «مهدی رسولی» انتقاد فرماندار چرام از اجرایی نشدن بزرگترین معدن فسفات کشور برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام شهرداری چرام موظف به پرداخت بدهی خود به کتابخانه هاست برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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