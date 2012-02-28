ساختمان آموزشی دانشگاه نیشابور فروردین ‌به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی چرمگی عمرانی قبل از ظهر سه شنبه در چهارمین نشست رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در نمازخانه فاطمه‌الزهرا(س) پیام نور مرکز نیشابور، اظهار کرد: اردیبهشت سال آینده برای شروع فاز دوم و اتمام ساختمان آموزشی در مناقصه شرکت می‌کنیم و امیدواریم اجرای پروژه نیمه تمام سوله ورزشی نیز از اردیبهشت مجدد فعال شود.

وی از رئیس پیام نور استان تقاضا کرد که نسبت به تقاضای احداث مجتمع فرهنگی موافقت کرده و در بودجه سال 91 نیز پیش‌بینی اعتبار شود.

چرمگی اظهار داشت: در این مجتمع فرهنگی کتابخانه، نمازخانه، اتاق کانون‌ها و تشکل‌های علمی و فرهنگی دانشجویی و سایت رایانه‌ی دانشگاه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از ارسال تقاضای مجوز فضاسازی ساختمان آموزشی در زمین 30 هکتاری پردیس به سازمان مرکزی پیام نور خبر داد و گفت: تقاضای مجوز امکانات زیرساختی این زمین نیز به پیام نور استان برای تامین اعتبار اخذ مجوز برق نیز ارسال شده است و انشعاب آب این زمین نیز درحال به بهره‌برداری رسیدن است.

رئیس دانشگاه پیام نور نیشابور از تقاضای چهار رشته جغرافیا، آمار ریاضی مدیریت و آمار به سازمان مرکزی برای تحصیلات تکمیلی خبر داد.

چرمگی تصریح کرد: هم‌اکنون پنج هزار و 300 دانشجو در 38 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه از شروع به ساخت پارکینگ فضای آموزشی به مساحت 600 متر خبر داد.