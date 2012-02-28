  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

چرمگی:

ساختمان آموزشی دانشگاه نیشابور فروردین ‌به بهره برداری می رسد

ساختمان آموزشی دانشگاه نیشابور فروردین ‌به بهره برداری می رسد

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور نیشابور از بهره برداری فاز اول پروژه ساختمان آموزشی جدید پردیس دانشگاه نیشابور تا پایان فروردین‌ماه سال آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی چرمگی عمرانی قبل از ظهر سه شنبه در چهارمین نشست رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در نمازخانه فاطمه‌الزهرا(س) پیام نور مرکز نیشابور، اظهار کرد: اردیبهشت سال آینده برای شروع فاز دوم و اتمام ساختمان آموزشی در مناقصه شرکت می‌کنیم و امیدواریم اجرای پروژه نیمه تمام سوله ورزشی نیز از اردیبهشت مجدد فعال شود.

وی از رئیس پیام نور استان تقاضا کرد که نسبت به تقاضای احداث مجتمع فرهنگی موافقت کرده و در بودجه سال 91 نیز پیش‌بینی اعتبار شود.

چرمگی  اظهار داشت: در این مجتمع فرهنگی کتابخانه، نمازخانه، اتاق کانون‌ها و تشکل‌های علمی و فرهنگی دانشجویی و سایت رایانه‌ی دانشگاه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از ارسال تقاضای مجوز فضاسازی ساختمان آموزشی در زمین 30 هکتاری پردیس به سازمان مرکزی پیام نور خبر داد و گفت: تقاضای مجوز امکانات زیرساختی این زمین نیز به پیام نور استان برای تامین اعتبار اخذ مجوز برق نیز ارسال شده است و انشعاب آب این زمین نیز درحال به بهره‌برداری رسیدن است.

رئیس دانشگاه پیام نور نیشابور از تقاضای چهار رشته جغرافیا، آمار ریاضی مدیریت و آمار به سازمان مرکزی برای تحصیلات تکمیلی خبر داد.

چرمگی تصریح کرد: هم‌اکنون پنج هزار و 300 دانشجو در 38 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه از شروع به ساخت پارکینگ فضای آموزشی به مساحت 600 متر خبر داد.

کد مطلب 1545943

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها