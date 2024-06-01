به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مرزبان پیش از ظهر امروز یکشنبه در جریان سفر خود به بنادر خوزستان با اشاره به اینکه عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به لحاظ ارائه خدمات و دستاوردها در سال گذشته بسیار قابل قبول است، اظهار کرد: در خصوص تأمین ناوگان خدمات دریایی مورد نیاز بنادر کشور خبرهای خوبی در راه است و به دنبال سفارش ساخت و خرید تجهیزات، به زودی شاهد تحول بنیادین در نوسازی و کاهش میانگین سن ناوگان خدمات دریایی خواهیم بود.

سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تا پیش از پایان نیمه نخست سال جاری ۴۰ فروند شناور خدماتی به بنادر اختصاص داده خواهد شد و در مدار خدمات‌رسانی قرار خواهند گرفت.

وی ضمن گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید، تصویب برنامه جامع سیاست‌های کلی نظام در هیأت وزیران در دوران حیات او را از یادگارهای گرانقدر آن شهید عنوان و تصریح کرد: این مصوبه تکلیف و وظیفه مهمی را به سازمان بنادر و دریانوردی اعطا کرده و در نظر است با تدوین دستورالعمل اختصاصی سازمانی برای آن سند که بخش قابل توجهی از آن به سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان همکار یا ذینفع مربوط می‌شود، راه آن شهید بزرگوار را در عمل به تعهدات و خدمات‌رسانی به مردم ادامه دهیم.