تنیس ایران ۲۰ درصد شانس صعود به دسته دو گروه جهانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تیم ملی تنیس به منظور حضور در مسابقات جام دیویس امروز ۱۲ خرداد برگزار شد.

شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس در مورد وضعیت تیم دیویس کاپ ایران برای حضور در مسابقات پیش رو اظهار داشت: پیدا کردن زمین هارد کورت در تهران سخت است و ما از مجموعه ایران مال که این فرصت را در اختیار ما گذاشتند تا بتوانیم آخرین جلسه تمرین را در زمین هارد کورت برگزار کنیم، تشکر می کنم.

وی افزود: رویداد جام دیویس در سه سال گذشته فعالیت خوبی داشته و ما در زمان همه گیری ویروس کرونا با افت شدیدی مواجه شدیم. بعد از اینکه رقابت‌های فیوچرز در ایران برگزار شد اکثراً بچه‌های ما درگیر این بازی‌ها شدند که به همین دلیل چندان نیاز به برگزاری اردو تمرینی نداشتیم. شرکت در مسابقات به تنهایی کمک کننده است تا اینکه بخواهیم صرفاً تمرین کنیم. از طرفی زمین هارد کورت هم نداشتیم که بچه‌ها بخواهند تمرین کنند. البته شرایط خوبی داریم و قرار است چند روزی هم در کشور اردن تمرین کنیم.

دبیر فدراسیون تنیس در مورد شانس صعود به دسته دو گروه جهانی گفت: ۲۰ درصد احتمال صعود و ۳۰ درصد احتمال سقوط داریم و ۵۰ درصد هم شانس این را داریم که در همین دسته سه باقی بمانیم.

کشاورز در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون عنوان کرد: قرار بر این شد اعضای مجمع درخواست کردند مجمع هفت خرداد برگزار شود اما متأسفانه به دلیل اینکه ۶ مجمع انتخاباتی قرار است در ماه خرداد برگزار شود هنوز فرصت نشده در خصوص فدراسیون تنیس تصمیم‌گیری شود. البته یکسری صحبت‌هایی هم مطرح شد که شایعه‌ای بیش نبود و هیچ مسئله‌ای برای برگزاری انتخابات نیست. احتمالاً ظرف یکی، دو هفته آینده و در نهایت تا پایان خرداد انتخابات فدراسیون برگزار خواهد شد.

حمید سجادی وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان هم که در مراسم افتتاح زمین تنیس هارد کورت حضور داشت، اظهار کرد: اولین استادیوم هارد کورت را رونمایی کردیم و برای حضور قهرمانان در میادین بین‌المللی استفاده می‌شود. تیم ملی تنیس ایران در این زمین تمرین کرد. این تیم بامداد دوشنبه به اردن می‌رود و امیدوارم صعود کند.

عضو شورای عالی ورزش در ادامه در خصوص ارزیابی خود از شرایط کاروان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک پاریس گفت: نه به عنوان فردی که قبلاً در ورزش مسئولیت داشتم بلکه به عنوان عضوی از شورای عالی ورزش وظیفه دارم که اخبار این حوزه را پیگیری کنم.

او ادامه داد: المپیک یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی در جهان است که همه کشورها با دورخیز خوبی در این رویداد شرکت می‌کنند. البته این دوره تفاوت جدی دارد چون المپیک ۲۰۲۰ به خاطر همه گیری ویروس کرونا با یک سال تأخیر برگزار شد. نتایجی که آن دوره به دست آمد امیدوار کننده بود. قانون برای المپیک چهار سال یکبار است و المپیک قبلی با گذشت پنج سال برگزار شد و حالا این دوره از بازی‌ها هم با گذشت سه سال قرار است برگزار شود. آنطور که در جریان هستم وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در تلاش هستند تا کاروان خوبی را راهی بازی‌ها کنند. بیشترین خبری که در این مدت شنیدم از رشته کشتی بوده که یک خسته نباشید می‌گویم به دبیر و شاگردانش، رشته‌های تیمی ما هنوز موفق به کسب سهمیه نشدند. برای کاروان ایران آرزوی موفقیت دارم.

سجادی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آیا برنامه‌ای برای حضور در بدنه دولت جدید دارید؟ گفت: در حال حاضر زود است که بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم. ایران از نظر مدیران ورزشی قوی است و جای نگرانی نیست.