کلنگ راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه به زمین زده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، عابدین استاندار فارس، آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و جمع کثیر دیگری از مسئولان کشوری و استانی کلنگ آغاز عملیات اجرایی راه آهن شیراز-بوشهر و عسلویه چهارشنبه به زمین زده می شود.

مدیر کل راه استان فارس گفت: شاهد آغاز عملیات اجرایی راه آهن شیراز- بوشهر و عسلویه که با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی در کشور صورت می پذیرد، هستیم.

حسن فدایی اظهار داشت: کلنگزنی این پروژه پر اهمیت چهارشنبه راس ساعت 10 با حضور جمع کثیری از مدیران کشوری و استانی و در محل جاده منطقه ویژه اقتصادی(پشت نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز) است.

وی یادآور شد: راه اندازی و بهره برداری این پروژه که از اهمیت والایی برای استانهای فارس و بوشهر برخوردار است می تواند از وقایع مهم اقتصادی نیز برای این دو استان به شمار آید و به طور قطع در آینده ای نزدیک تحولات اقتصادی بسیاری را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی در نظر گرفته شود می بینیم که علت موفقیت و رشد این کشورها موضوع طراحی به موقع و مناسب شبکه حمل و نقل و توجه به بخش های زیر ساختی مخصوصا راه آهن بوده است.

مدیرکل راه و ترابری استان فارس گفت: یکی از اهرمهای توسعه ملی، توجه به عوامل زیرساختی است که در راس آنها شبکه های دسترسی جاده ای، زمینی و راه آهن قرار دارد و بهبود تحولات منطقه ای و ملی در زمینه توسعه اقتصادی،در درجه اول منوط به توجه و برنامه ریزی دقیق در این امور است.

فدایی در پایان گفت: با اجرای این طرح و به بهره برداری رسیدن آن و همچنین برنامه ریزیهایی که صورت خواهد پذیرفت، فارس پهناور، خیز دیگری به سمت توسعه بر خواهد داشت.