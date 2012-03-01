نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کرمان گشایش یافت

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به حجم بالای تقاضا در ایام پایانی سال اگر مکانی هایی برای عرضه در نظر گرفته نشود، این هجوم مردم برای خرید باعث افزایش قیمت در بازار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می دهد که معادل 30 درصد از کل خرید مردم در اسفند ماه هر سال انجام می شود، گفت: یکی از ابزارهای تنظیم بازار و کنترل قیمت در نظر گرفتن مکان هایی برای عرضه مستقیم کالا است.

زریسفی از برگزاری 6 نمایشگاه از ابتدای اسفند ماه جاری در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، بافت، فهرج و راور خبر داد و افزود: تا پایان دهه دوم اسفند ماه 20 نمایشگاه عرضه مستیم کالا در استان برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهر کرمان از دیروز آغاز به کار کرد، گفت: این نمایشگاه 700 غرفه و به مدت 10 روز آماده ارائه خدمات به مصرف کنندگان است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه بسیاری از کالاها به قیمت درب کارخانه و یا حداقل به قیمت عمده فروشی در نمایشگاه توزیع می شود، اظهار داشت: در مجموع به طور میانگین کالاهای موجود در نمایشگاه با تخفیف 15 درصد عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه 7 گروه کالاهای اصلی در نمایشگاه عرضه می شود، گفت: سعی کرده ایم با توجه به تجربیات سال های قبل نمایشگاه امسال از کیفیت مطلوب تر برخوردار باشد و از عرضه کالا های بی کیفیت و غیر استاندارد جلوگیری خواهد شد.

زریسفی افزود: گروهای دستگاهای نظارتی مانند استاندارد، بهداشت، تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان برای بررسی کیفیت کالاها و کنترل قیمت در نمایشگاه مستقر هستند.

وی در ارتباط با نرخ برخی کالاها در نمایشگاه عنوان کرد: گوشت مرغ منجمد در این نمایشگاه با تخفیف به مصرف کنندگان عرضه می شود.

وی گفت: بر همین اساس با هماهنگی صورت پذیرفته با کارخانجات روغن نباتی در نمایشگاه این کالا 10 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.