کارگاه آموزشی و نمایشگاه آثار هنری استاد عباس رستمیان

به گزارش خبرنگار مهر ، در این کارگاه آموزشی استاد رستمیان ضمن نمایش آثار هنری خود تکنیکهای مختلف طراحی سنتی و مینیاتور را به علاقمندان این هتر آموزش خواهد داد .

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این نمایشگاه یک روزه جمعه 12 اسفند ماه برابر 2 مارس ساعت 15:30 به محل رایزنی فرهنگی مراجعه نمایند.

در این کارگاه آموزشی استاد رستمیان ضمن نمایش آثار هنری خود تکنیکهای مختلف طراحی سنتی و مینیاتور را به علاقمندان این هنر آموزش خواهد داد.

عباس رستمیان از جمله هنرمندان خوش ذوق اصفهان است که دررشته نگارگری از استعداد سرشار برخورداراست . مهمترین فعالیت آموزشی ایشان نگارگری(مینیاتور) است . او براین نظر است که آنچه درنقاشی ایرانی سزاوار حفظ و امانتداری است اصول و قواعد است نه موضوع نقش .

وی درباره هنرنگارگری (مینیاتور) و سبک کار خودبراین باور است که اصل حاکمیت خیال پردازی و رویا قاعده مهم و همیشگی نگارگری است . رستمیان بیشتر تمایل به نشان دادن زندگی مردم ، معماری زمان و حال وهوای چشمگیر روستایی داشته است.

آثارعباس رستمیان درنمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی از جمله : نمایشگاه دهلی ، نمایشگاه پکن ، نمایشگاه آتن ، نمایشگاه ایران در ارمنستان ، نمایشگاه ورشو ، نمایشگاه ویلینیوس ، نمایشگاه لندن ،‌ نمایشگاه منچستر ، نمایشگاه دورهام و نمایشگاه دوسالانه موزه هنرهای معاصر درتهران و اصفهان به نمایش درامده است .