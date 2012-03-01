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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

مسابقات فوتسال زندان‌های کشور با قهرمانی خوزستان به پایان رسید

مسابقات فوتسال زندان‌های کشور با قهرمانی خوزستان به پایان رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتسال کارکنان زندان‌های سراسر کشور در بوشهر برگزار شد و با قهرمانی خوزستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های سراسر کشور با شرکت 31 تیم در سه لیگ یک، دو و سه از پنجم اسفندماه در بوشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با قهرمانی خوزستان به پایان رسید و تیم‌های گلستان و کرمان به مقام‌های دوم و سوم به پایان رسید و  در لیگ دسته اول 12 تیم، دسته دو 12 تیم و در لیگ دسته سه نیز هفت تیم حضور داشتند.

دبیر دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های کشور در رابطه با این مسابقات اظهار داشت: در لیگ دسته دوم نیز گیلان، اصفهان و هرمزگان به ترتیب اول تا سوم شدند و سیستان و بلوچستان، قزوین و البرز نیز در لیگ دسته سوم مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

علیرضا میر افزود: در لیگ دسته دوم نیز گیلان، اصفهان و هرمزگان به ترتیب اول تا سوم شدند و سیستان و بلوچستان، قزوین و البرز نیز در لیگ دسته سوم مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: علی زبیدی از خوزستان در لیگ دسته اول، سید روح الله حسینی از اصفهان در لیگ دسته دوم و علیرضا رحمانی و سید غدیر مرتضوی از استان البرز در لیگ دسته سوم به عنوان بهترین گلزنان مسابقات معرفی شدند.

میر گفت: تیم‌های قم در لیگ دسته اول، کهکیلویه و بویر احمد در دسته دوم و سمنان در دسته سوم تیم‌ها اخلاق این مسابقات لقب گرفتند.

وی بیان داشت: تیم‌های گیلان، اصفهان، هرمزگان و مرکزی از لیگ دسته دوم به دسته اول صعود کردند و تیم‌های قم، خراسان شمالی، کردستان نیز به دسته دوم سقط کردند.

دبیر دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های کشور اظهار داشت: همچنین تیم‌های سیستان و بلوچستان، البرز و زنجان نیز از لیگ دسته سوم به دسته دوم صعود کردند.

میر ادامه داد: استفاده از نرم افزار قرعه کشی مسابقات، ارسال نتایج مسابقات با استفاده از پیامک از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در این مسابقات به کار رفت.

کد مطلب 1548149

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