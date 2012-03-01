به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های سراسر کشور با شرکت 31 تیم در سه لیگ یک، دو و سه از پنجم اسفندماه در بوشهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با قهرمانی خوزستان به پایان رسید و تیم‌های گلستان و کرمان به مقام‌های دوم و سوم به پایان رسید و در لیگ دسته اول 12 تیم، دسته دو 12 تیم و در لیگ دسته سه نیز هفت تیم حضور داشتند.

دبیر دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های کشور در رابطه با این مسابقات اظهار داشت: در لیگ دسته دوم نیز گیلان، اصفهان و هرمزگان به ترتیب اول تا سوم شدند و سیستان و بلوچستان، قزوین و البرز نیز در لیگ دسته سوم مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

علیرضا میر افزود: در لیگ دسته دوم نیز گیلان، اصفهان و هرمزگان به ترتیب اول تا سوم شدند و سیستان و بلوچستان، قزوین و البرز نیز در لیگ دسته سوم مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: علی زبیدی از خوزستان در لیگ دسته اول، سید روح الله حسینی از اصفهان در لیگ دسته دوم و علیرضا رحمانی و سید غدیر مرتضوی از استان البرز در لیگ دسته سوم به عنوان بهترین گلزنان مسابقات معرفی شدند.

میر گفت: تیم‌های قم در لیگ دسته اول، کهکیلویه و بویر احمد در دسته دوم و سمنان در دسته سوم تیم‌ها اخلاق این مسابقات لقب گرفتند.

وی بیان داشت: تیم‌های گیلان، اصفهان، هرمزگان و مرکزی از لیگ دسته دوم به دسته اول صعود کردند و تیم‌های قم، خراسان شمالی، کردستان نیز به دسته دوم سقط کردند.

دبیر دوازدهمین دوره رقابت‌های فوتسال کارکنان زندان‌های کشور اظهار داشت: همچنین تیم‌های سیستان و بلوچستان، البرز و زنجان نیز از لیگ دسته سوم به دسته دوم صعود کردند.

میر ادامه داد: استفاده از نرم افزار قرعه کشی مسابقات، ارسال نتایج مسابقات با استفاده از پیامک از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در این مسابقات به کار رفت.