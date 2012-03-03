آموزش حفظ قرآن در برنامه "باغ قرآن"

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه قرآن و آموزش رادیو قرآن در جهت ترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم برنامه هایی متنوع برای گروه های مختلف سنی تولید کرده که برنامه آموزش حفظ برای نونهالان "باغ قرآن" نام دارد.



برنامه صبحگاهی باغ قرآن هر روز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:45 به مدت 10 دقیقه با ایجاد فضایی شاد به آموزش حفظ قرآن کریم برای گروه های مختلف سنی می پردازد.



در این برنامه چگونگی حفظ سوره های کوچک جزء سی قرآن به نونهالان آموزش داده شده و تلاوت قاریان نونهال نیز یکی از بخش های جذاب برنامه "باغ قرآن" است.



برنامه آموزشی باغ قرآن هر روز صبح جز روزهای جمعه از ساعت 6:45 بر روی موج اف ام ردیف 100 پخش می شود.

