به گزارش خبرگزاری مهر، منطقه فاتح استانبول شاهد جشن باشکوه فارغالتحصیلی صدها قرآنآموز بود که تحصیلات خود را در رشتههای حفظ قرآن و زبان عربی به پایان رسانده بودند. آنها برای دریافت دیپلم و گواهینامههای خود به مسجد سلطان سلیم رفتند و جمعی از علما و رهبران دینی نیز در این مراسم حضور داشتند.
در این مراسم، احمد فکری دوغان هوکافندی، رهبر معنوی جامعه اسماعیلی، اسماعیل صالح توپچو از رهبران دینی و محمود ارین، رئیس افتخاری بنیاد ارینلر حضور داشتند. تعدادی از علما، امامان جماعت، مسئولان سازمانهای خیریه و نمایندگان جامعه مدنی نیز در کنار مشارکت گسترده خانوادهها و دانشجویان در این مراسم شرکت کردند.
این مراسم شامل تلاوت قرآن و نماز جماعت بود. در مجموع ۳۱۸ فارغالتحصیل دیپلم خود را در رشته مطالعات اسلامی دریافت کردند.
محمد امین سیوی، یکی از قرآنآموزان در سخنرانی خود گفت: ما مفتخریم که دیپلم مطالعات اسلامی را در مسجد سلطان سلیم دریافت میکنیم. ما خدمت خود را برای تأثیرگذاری بر قلبهای مردم با دانش، خرد و اخلاق نیکو آغاز و تلاش میکنیم تا معارف اصیل اسلامی را در سراسر آناتولی گسترش دهیم.
عبدالمتین قراقوم، مدیر مدرسه حمیدیه این مناسبت را روزی تاریخی برای مسجد سلطان سلیم توصیف کرد و گفت: ما به ۳۱۸ نفر از قرآنآموزان که کتاب خدا را حفظ کرده و در علوم اسلامی تبحر یافتند گواهی دادیم. از خدا میخواهیم که از طریق آنها به ملت خیر برساند.
این مراسم با دعای شیخ موسی یلدیز هوجا افندی، استاد مطالعات اسلامی در فضایی معنوی و سرشار از شادی، به پایان رسید و برگ دیگری را در تاریخ استانبول در بزرگداشت معارف دینی و حافظان قرآن کریم رقم زد.
