به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از کتاب‌های این مجموعه بازگوکننده فصلی از تاریخ با محوریت یکی از شخصیت‌های برجسته و نامدار جهان است.

این چهره‌ها عبارتند از: اسکندر مقدونی، کلئو پاترا، فلورانس نایتینگل، نلسون، آدولف هیتلر، ناپلئون بناپارت، کاپیتان کوک، کریستف کلمب و مارتین لوترکینگ.

در این مجموعه، کودکان و نوجوانان با زندگی، زمانه و فعالیت‌های کسانی که تغییراتی بزرگ در مسیر تاریخ ایجاد کردند، آشنا می‌شوند.

زندگینامه این 9 چهره تاثیرگذار دنیا با روایتی ساده و داستانی نوشته شده و هر کتاب توسط نویسنده و تصویرگری مجزا تالیف و تصویر شده است.

متن ساده و موجز و تصویرسازی رنگی کتاب، جلوه و کارکرد مناسبی به آن داده و احتمالاً همین باعث خواهد شد مخاطبان کودک و نوجوان در همان نگاه اول ارتباط خوبی با کتاب پیدا کنند.

نویسنده در هر یک از این کتاب‌های مجموعه 9 جلدی «نام‌آوران تاریخ» تلاش کرده با ادبیاتی ساده و خوشخوان، به معرفی یک چهره تاریخی و دوره زیستی او بپردازد.

هر یک از این کتاب‌ها کمتر از 100 صفحه دارد و با ترجمه کریم پورزبید در قطع رقعی و با جلد گالینگور با بهای 5900 تومان توسط نشر کتاب پارسه منتشر شده‌اند.