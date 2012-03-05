پیروزی پوتین با کسب 64 درصد آرا / انتخابات روسیه تیتر اول رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود مخابره گزارشی در خصوص بازداشت چندین مظنون به برنامه ریزی برای ترور"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در شهر بندری "اودسا" در اوکراین و تلاش غربیها برای متشنج کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در این کشور، روس ها روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری آینده خود به پای صندوقهای رای رفتند.

کمیته مرکزی انتخابات روسیه پس از شمارش 98.09 درصد آرا امروز دوشنبه اعلام کرد که "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه با کسب 63.97 درصد آرا رقبای خود را در انتخابات ریاست جمهوری 2012 شکست داد و به عنوان رئیس جمهوری آتی روسیه انتخاب شد.

"گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست 17.18 درصد آرا، "میخائیل پروخوروف" تاجر و سرمایه دار معروف روسی 7.7 درصد آرا،"ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه 6.24 درصد آرا و "سرگئی میرونوف" رهبر حزب روسیه عادل، 3.84 درصد آرا را از آن خود کردند.

خبر پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به تیتر اول رسانه های غربی تبدیل شده است.

همچنین شورای هئیت ناظرین انتخاباتی مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت برچگونگی برگزاری این انتخابات به روسیه سفر کرده و نتایج این بازرسی را در یک کنفرانس خبری در5 مارس اعلام می کند.

روسیه در ماههای اخیر و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی در این کشور شاهد ناآرامیهایی بوده و مخالفان در این کشور با حمل روبان‌های سفید اعتراضات خود را به نتایج انتخابات که در آن حزب "روسیه واحد" به رهبری پوتین به پیروزی رسید، اعلام کردند.

مقام های این کشور غربی ها از جمله آمریکا را به دخالت در این ناآرامی ها متهم کردند.