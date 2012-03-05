انتقاد یحیی زاده از عدم قرائت کامل گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات که امروز دوشنبه برگزار شد پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید جلال یحیی زاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی گفت: در ابتدای بررسی این گزارش تحقیق و تفحص هیئت تحقیق تنها در مورد درخواست آقای کواکبیان گزارش هایی را آماده کرد اما ایشان اعلام کردند که درخواست من فقط به سئوالات مطروحه محدود نمی شود و خواستار تحقیق و تفحص از کل سازمان تربیت بدنی و روند حاکم بر فدراسیون ها شد.

کارشناسان ورزشی نیز که مورد مشورت ما قرار گرفتند طرح تحقیق و تفحص از کل سازمان تربیت بدنی و روند حاکم بر فدراسیون ها را مورد تایید قرار دادند. از هیئت رئیسه هم سئوال کردیم آنها هم موافق با ارائه گزارش تحقیق و تفحص از کل ورزش بودند.

نماینده مردم تفت و میبد افزود: گزارش قسمت به قسمت به هیئت رئیسه ارائه می شد و هیئت رئیسه در جریان این گزارش قرار داشت اما در هنگام ارائه این گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس تنها قسمت هایی از گزارش قرائت شد که مربوط به سئوالات آقای کواکبیان بود و در نتیجه قسمت زیادی از گزارش تحقیق و تفحص حذف شد.

وی تاکید کرد: اجازه دهید کل گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی طبق ماده 33 در صحن علنی مجلس قرائت شود.



رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی اظهار داشت: 10 ماه و 10 روز پس از تصویب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در هیئت تحقیق و تفحص طول کشید تا این گزارش در کمیسیون فرهنگی به تصویب برسد و از آن تاریخ نیز 125 روز این گزارش در نوبت صحن علنی مجلس قرار داشت. به نظر من تخلفات زیادی در رابطه با قرائت و تصویب این گزارش انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یحیی زاده گفت: کمیسیون فرهنگی می تواند قسمت های دیگر گزارش را هم در صحن علنی قرائت کند.

در ادامه مصطفی کواکبیان طراح تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی گفت: مطالبی که در هیئت تحقیق و تفحص به تصویب رسید با آنچه در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید بسیار متفاوت است.



وی افزود: در انتخابات رئیس فدراسیون های ورزشی تخلفات زیادی صورت گرفته که در این گزارش ارائه نشده است.بنده به این موضوع اعتراض دارم.



لاریجانی در پاسخ به اظهارات کواکبیان تنها به بیان تشکر خود، اکتفا کرد.