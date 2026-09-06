به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مسیر حرکت ملت ایران در دهههای پیشرو را بر پایه تجربهای تاریخی و دستاوردهایی بزرگ ترسیم میکند؛ مسیری که یکی از مهمترین ثمرات گام نخست آن، دستیابی به استقلال و حفظ عزت ملی است. استقلالی که تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه پشتوانهای از اقتدار، خودباوری و ایستادگی در برابر زیادهخواهی قدرتهای جهانی است. این استقلال و اقتدار، محصول انتخابی است که ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی بر آن پای فشرده است؛ انتخابی که هزینههای سنگینی داشته، اما با فداکاری مردانی رقم خورده که برای دفاع از آرمانها، از جان خود گذشتند. شهدا کسانی بودند که آنچه در سخن از مقاومت و ایستادگی گفته میشد را در میدان عمل به اثبات رساندند و با نثار خون خود، امنیت، عزت و استقلال کشور را تضمین کردند.
در اواخر عمر پربرکت رهبر شهید انقلاب نیز بر این حقیقت تأکید شده بود که اگر روزی برای این ملت حادثهای رخ دهد، همین مردم با حضور و بصیرت خود صحنه را تغییر خواهند داد. تجربه سالهای اخیر نشان داد که خون شهیدان نهتنها موجب عقبنشینی ملت نشد، بلکه روحیه مقاومت، استقامت و پایبندی به آرمانها را در جامعه تقویت کرد. مردمی که در بزنگاههای مختلف پای ارزشهای انقلاب ایستادند، نشان دادند که پیوند آنان با آرمان شهدا یک رابطه مقطعی نیست؛ بلکه ریشه در باورها و اعتقادات عمیق دارد. این همان سرمایه اجتماعی بزرگی است که دشمنان انقلاب همواره تلاش کردهاند آن را تضعیف کنند، اما هر بار با حضور مردم و پایبندی آنان به اصول اساسی انقلاب، ناکام ماندهاند.
مروری بر وصیتنامههای شهدا نشان میدهد که دفاع از ولایت فقیه، حفظ وحدت و پاسداری از ارزشهای انقلاب، از مهمترین توصیههای آنان به نسلهای آینده بوده است. جمله تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» نیز دقیقاً بر همین حقیقت تأکید دارد؛ اینکه وجود رهبری و پیوند مردم با آرمانهای انقلاب، یکی از عوامل اصلی حفظ ثبات و اقتدار کشور است. امروز جمهوری اسلامی ایران پس از دههها مواجهه با فشارها، تحریمها و تهدیدهای مختلف، به پشتوانه همین روحیه ایستادگی توانسته در برابر جبهه گسترده دشمنان مقاومت کند. قدرتهای بزرگ جهانی و ائتلافهای مختلف با وجود برخورداری از امکانات فراوان، نتوانستهاند اراده ملت ایران را درهم بشکنند؛ چراکه با ملتی مواجه هستند که شهادت را پایان راه نمیداند، بلکه آن را اوج پیروزی در مسیر دفاع از حق میشناسد.
فرهنگ شهادت، ملت ایران را به ملتی تبدیل کرده که در برابر تهدیدها دچار هراس نمیشود. در این نگاه، پیروزی تنها به نتیجه یک میدان محدود نیست؛ چه در میدان مبارزه به پیروزی برسند و چه در مسیر دفاع از آرمانها جان خود را تقدیم کنند، هر دو را سرافرازی و پیروزی میدانند. امروز اقتدار جمهوری اسلامی بیش از هر چیز مرهون خون پاک شهیدانی است که برای حفظ استقلال، عزت و آرمانهای این کشور جانفشانی کردند. این میراثی است که نسلهای آینده نیز باید آن را بشناسند و بدانند امنیت و سربلندی امروز، حاصل فداکاری کسانی است که از جان خود گذشتند تا پرچم عزت این ملت برافراشته بماند.
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