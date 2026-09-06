تصادف مرگبار پژو پارس با تریلی و موتورسیکلت در مشهد؛ یک کشته و ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: بامداد یکشنبه حادثه تصادف در بلوار بابانظر به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات و پیشگیری از ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بر اساس اظهارات شاهدان حاضر در محل، خودروی پژو پارس ابتدا با موتورسیکلت برخورد کرده و پس از، از دست دادن تعادل، با تریلی تصادف می‌کند. متأسفانه در این حادثه ،یک سرنشین پژو پارس در دم جان خود را از دست داد و عوامل اورژانس حاضر در محل، مرگ وی را تأیید کردند. راننده پژو پارس و راکب موتورسیکلت نیز توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند که حال یکی از مصدومین بسیار وخیم گزارش شده است.

وی تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی و جلوگیری از حوادث ثانویه اقدام کردند و علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.