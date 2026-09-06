نساجی برای نشان دادن فوتبال واقعی به زمان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محافظتکار شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار نساجی مازندران برابر خیبر خرمآباد اظهار کرد: پس از دیدار مقابل ملوان، بازیکنان ریکاوری مناسبی داشتند و کادر فنی نیز برنامهریزی لازم را برای رساندن تیم به شرایط مطلوب انجام داده است. امیدواریم بازیکنان فردا با تمام توان و تمرکز وارد زمین شوند و بتوانیم از امتیاز میزبانی استفاده کنیم.
وی افزود: امتیازات دیدارهای خانگی برای هر تیم اهمیت زیادی دارد و باید بتوانیم از این مسابقات بیشترین بهره را ببریم. امیدواریم با حمایت هواداران نساجی به این هدف دست پیدا کنیم.
مربی نساجی با اشاره به تفاوت مسابقات لیگ برتر با جام حذفی بیان کرد: لیگ برتر یک رقابت ۳۴ هفتهای و یک ماراتن طولانی است و با جام حذفی تفاوت دارد. در لیگ باید بتوانید برای هفتههای متوالی تیمی آماده از نظر ذهنی و جسمانی داشته باشید و حفظ آمادگی در طول فصل اهمیت زیادی دارد.
محافظتکار ادامه داد: در نشستهای قبلی نیز درباره شرایط تیم، تعداد جلسات تمرینی و روند آمادهسازی صحبت کردهایم. از همان ابتدا تأکید داشتیم که اعضای تیم با تعهد و مسئولیتپذیری کار خود را دنبال میکنند. با این حال، نساجی برای رسیدن به شکل واقعی خود و ارائه فوتبال مورد انتظار، همچنان به زمان نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند در هر مسابقه بهتر شود و هواداران شاهد پیشرفت تدریجی تیم باشند.
مربی نساجی درباره شناخت کادر فنی از خیبر خرمآباد گفت: آقای حسینی در بحث آنالیز حریفان تلاش میکند اطلاعات لازم و مناسبی را پیش از مسابقه در اختیار بازیکنان قرار دهد. بازیکنان به خوبی میدانند که مقابل چه تیم قدرتمند و خوبی قرار میگیرند و نسبت به دشواری این مسابقه آگاهی کامل دارند.
محافظتکار در ادامه درباره حساسیت این مسابقه تصریح کرد: به اعتقاد من، حساسیت این دیدار تنها به تیم حریف مربوط نمیشود. نساجی هواداران پرشماری در سراسر ایران دارد و همین موضوع انگیزه بسیار مهمتر و زیباتری برای موفقیت و پیروز شدن است.
وی افزود: دغدغه اصلی بازیکنان و مجموعه تیم، خوشحال کردن هواداران است و نه مسائل شخصی که گاهی در فضای مجازی و رسانهها مطرح میشود. بازیکنان میخواهند با قدرت و انگیزه کار کنند و در پایان مسابقه هواداران خود را خوشحال ببینند.
مربی نساجی با بیان اینکه این تیم متعلق به مردم قائمشهر است، گفت: ما نیز از حضور در کنار هواداران، دیدن آنها و همراهیشان لذت میبریم. نساجی برای مردم قائمشهر و بسیاری از هوادارانش یک دلخوشی مهم است و امیدواریم بتوانیم با عملکردمان پاسخ حمایتهای آنها را بدهیم.
محافظتکار درباره حواشی و مسائل مربوط به فضای فوتبال نیز اظهار کرد: من در جایگاهی نیستم که درباره این مسائل اظهارنظر کنم، اما به عنوان عضوی کوچک از جامعه فوتبال، نظر شخصی خودم را بیان میکنم. در برخی موارد که باید برخورد میکردیم، رفتارهای متفاوتی داشتیم؛ در یک جا سختگیرانه برخورد کردیم و در جای دیگر به سادگی از کنار موضوع گذشتیم.
وی ادامه داد: به نظر من اگر امروز به نقطهای رسیدهایم که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، یکی از دلایل آن میتواند یکدست نبودن تصمیمگیریها باشد. گاهی در تصمیمگیریها به این توجه کردهایم که کدام تیم هواداران بیشتری دارد یا حتی رنگ پیراهن آن تیم چیست و بر اساس این موارد رفتار متفاوتی صورت گرفته است.
مربی نساجی تأکید کرد: از نظر شخصی، هرگونه بیاحترامی به افرادی که در فوتبال زحمت میکشند، اعم از هوادار، رسانه، مربی یا بازیکن را محکوم میکنم. فوتبال باید محلی برای پیوند و شکلگیری دوستیها باشد، نه بستری برای ایجاد نفرت و اختلاف.
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