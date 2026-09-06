به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مرگ نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، پس از انتقال وی به بیمارستان و اعلام مرگ مغزی، اخیرا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اشنویه اعلام کرده است که با صدور دستور ویژه برای بررسی ابعاد این پرونده، یک نفر از متهمان هنگام تلاش برای خروج از مرزهای غیرمجاز در استان کردستان شناسایی و دستگیر شده است.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی، متهم برای ادامه روند رسیدگی و انجام اقدامات قانونی به آذربایجان غربی منتقل و پرونده نیز خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رد پیشنهاد مالی برای انتقال متهم

همچنین، متهم پس از حضور در بانه قصد خروج از کشور را داشته و تلاش کرده با پیشنهاد مبلغی چندصد میلیون تومانی یک کولبر بانه‌ای را برای انتقال خود از مسیر مرزی به اقلیم کردستان ترغیب کند.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، کولبر پس از مشکوک شدن به شرایط و اطلاع از موضوع، از همراهی با وی خودداری کرده و موضوع را به مراجع قانونی اطلاع داده است.

رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد و اظهارنظر نهایی درباره اتهامات مطرح‌شده منوط به تکمیل تحقیقات و اعلام نظر مراجع قضایی است.