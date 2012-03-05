اطلاعات 27 ارگان دولتی برای چاپ در دفترچه نوروزی ارسال شد

حیدر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اطلاعات 27 ارگان دولتی این استان برای چاپ در دفترچه نوروزی برای سال 91 به این اداره کل ارسال شده، اظهار داشت: اطلاعات اداره کل اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس بین جاده ای، هلال احمر، راه و ترابری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سه بخش صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداریهای سفید دشت، بروجن، بن، فارسان، بلداجی، نافچ، هفشجان، کیان فرخشهر، نقنه، نافچ، فردانبه، گهرو، سامان و بانکهای کشاورزی و ملت به ستاد سفرهای نوروزی در این اداره کل ارسال شده است.

وی افزود: این اطلاعات شامل راهدارخانه ها، پایگاه های هلال احمر مستقر در جاده ها، مکانهای اسکان مسافران، سخنان شهرداری ها و جاذبه های گردشگری و تاریخی هر شهر، توصیه های بهداشتی و شماره تلفنهای پاسخگو به مسافرین و ... است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری بیان داشت: در این دفترچه اطلاعاتی نوروز اطلاعات استان به صورت کامل و دقیق در راستای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی و راهنمایی مسافران در کمترین زمان و ... در این استان چاپ می شود.