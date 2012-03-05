500 کلاس درس در بوشهر به کتابخانه کلاسی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل ازخانواده پرورشی منطقه بردخون گفت: در حالی که در استان اعتبارات خوبی داریم ولی در اعتبار بخشی به فعالیت های فرهنگی تنها آموزش و پرورش بی بهره است و مسئولان ارشد و فرهنگی استان که به این موضوع واقف هستند به صورت ویژه توجه کنند.

معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان بوشهر افزود: اکنون در شرایط جنگی قرار گرفته ایم و جنگ فرهنگی که از سال 70 توسط مقام معظم رهبری هشدار داده شده بود جدی است.

وی اضافه کرد: باید خود را به علم روز مجهز کنیم و با تعامل و ارتباط با دانش آموزان، آنان را نجات دهیم و با شناسایی دانش آموزان مشکل دار از قبیل طلاق ، خلأ عاطفی آنها را جبران کنیم و دشمن را که قصد دارد هویت ملی را کم رنگ کند مأیوس کنیم.

موحدی با تشریح بخشی از عملکرد این معاونت گفت: تشکیل 143مدرسه قرآنی با 12 هزاردانش آموز، اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن باحضور27 هزار دانش آموز و دو هزار فرهنگی،اعزام 200 مبلغ تحت عنوان شبکه ملی تبلیغ مدارس و 390 روحانی مسئول نماز جماعت در مدارس، بکارگیری 45 طلبه خواهر و 25 مشاور مذهبی، جشن تکلیف13 هزار دانش آموز دختر و پسر، اجرای طرح عملیاتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور شش هزار دانش آموز در 300 کلاس مروج سلامت و 300 کلاس مهارت های زندگی و 170 کارگاه آموزشی از فعالیت های معاونت بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد:500 کلاس ابتدایی با اعتبار 140 میلیون تومان به کتابخانه کلاسی تجهیز شدند و 20هزار نفر در کلاس های والدین هوشیار شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های معاونت پرورشی و فرهنگی بر اساس شعار مصونیت معنوی و فکری دانش آموزان انجام می شود.

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون نیز گفت: مربیان پرورشی و تربیت بدنی و مشاوره و بهداشت فعالیت چشمگیری در منطقه دارند و با تقویت باورها و اعتقادات دینی دانش آموزان، نقش ارزنده ای در تعالی تعلیم و تربیت دارند.

حسین مصلحی پورافزود: در سال 90 بیش از 17 اردو در منطقه تشکیل شده و برنامه هایی نظیر بازدید علمی، نشست سیاسی و دینی، همایش حجاب و عفاف، تجهیز 15 کلاس به کتابخانه کلاسی در منطقه داشته ایم و به توانمندی مربیان این حوزه ایمان دارم.

درادامه این برنامه هدایایی به مربیان پرورشی، تربیت بدنی، بهداشت و مشاوره تقدیم شد.