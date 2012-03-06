واگذاری آژانس ها به مجامع امور صنفی/ بازار در ایام نوروز آرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سنندج اظهار داشت: کلیه امورات مربوط به فعالیت دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه از سازمان تاکسیرانی به مجامع امور صنفی واگذار می شود.

وی افزود: در همین راستا ضمن تشکیل کمیته نظارتی روند انتقال پرونده ها از سازمان تاکسیرانی به مجامع امور صنفی بررسی و انجام می پذیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: کمیته نظارتی بر فعالیت های مجامع امور صنفی تاکسیرانان متشکل از دفتر فنی استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی توزیعی و سازمان تاکسیرانی است.

شاه غیبی یادآور شد: دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی ظرف مدت شش ماه بعد از انتقال، تحت پوشش مجمع امور صنفی شهرستان ها فعالیت می کنند که پس از سپری شدن این مدت مقدمات کار برای تشکیل اتحادیه مجزا فراهم می شود.

شهروندان کردستانی در ایام نوروز با بازاری آرام و بدون دغدغه روبرو هستند

رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از این جلسه گفت: تدابیر لازم و اقداماتی اساسی برای بازاری آرام و بدون دغدغه در ایام پایان سال و نوروز برای شهروندان استان صورت گرفته است.

خلیقی افزود: امسال در بحث تنظیم بازار نسبت به سنوات قبل تفاوت هایی به لحاظ ادغام دو وزارت خانه بزرگ صنایع و معادن و وزارت بازرگانی که موجب نزدیک شدن بخش تولید و صادرات شده است و همچنین اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال جشنواره ایام پایان سال 1390 در قالب پنج محور اساسی در سطح استان کردستان برگزار می شود.

رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا (بهاره)، برنامه ذخیره سازی و تامین و توزیع کالاهای اساسی، توزیع میوه ایام پایان سال، طرح فروش فوق العاده در سطح واحدهای صنفی و طرح تشدید بازرسی و نظارت بر بازار را پنج محور اساسی این وزارتخانه عنوان کرد.

خلیقی ادامه داد: امسال به نسبت سال های گذشته از توان دو وزارتخانه ادغامی در کنترل قیمت ها و تنوع کالا استفاده شده است و در خصوص تامین و توزیع کالاهای اساسی در سطج جامعه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با ابراز رضایت از فعالیت های به عمل آمده یادآور شد: خوشبختانه با همکاری خوب تولید کنندگان و اصناف در خصوص ایام پایان سال هیچ گونه نگرانی خاصی وجود نداشته و طرح های ایام پایان سال به ترتیب و با نظارت هر چه بیشتر به اجرا در می آید.